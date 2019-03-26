Sarıgöl Jeotermal Santrale karşı birleşti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi’nde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı bölge halkının ve üreticilerin tepkisi büyüyor. Siyasi Partiler, Oda, dernek ve sendikalar ile bölge halkı ve üreticiler jeotermal santrale karşı birleşti.

KEŞİF HEYETİ BÖLGEDE

Ortadoğu Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nde jeotermal kuyu açmak için ruhsat almıştı. Bunun üzerine Sarıgöl Ziraat Odası ‘da 2 Şubat 2019 tarihinde yürütmenin durdurulması talebi ile Manisa Bölge İdare Mahkeme’sine dava açmıştı.

Manisa Bölge İdare Mahkemesi’ne açılan dava üzerine dün bölgeye keşif heyeti gönderildi. Bölge halkı ve üreticiler mahkeme keşif heyetine mahalle girişinde “Jeotermal hayır”,”Hâkim amca ben de üzüm yemek istiyorum”, “Hâkim teyze geleceğimi koru” yazılı döviz ve pankartlarla karşıladılar. Keşif sırasında Jandarmanın da geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

MAHKEME SON KARARI VERECEK

Keşif hakkında bilgi veren Aydın Barosu Avukatı Akın Yakan, ’’Bugün gerçekleşen keşif sırasında halkımızın iradesini net olarak ortaya koyması, mahkemenin vereceği karar için önemliydi. JET sürecinde halkın bu sürece dahil edilmesi, halkın ikna edilmesi, halkın rızasının alınması gerek. Bugün burada toplanarak jeotermale karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Son derece anlamlı ve doğru bir karar oldu. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz Aydın olarak jeotermalin acısını çekmekteyiz. Bugün Baharlar Mahallemizde söz konusu jeotermal santrali için keşif yapıldı. Bilirkişiler geldi, yerinde incelediler. Verecekleri rapora göre mahkeme karar verecek.’’ dedi.

BÖLGE HALKI BİRLEŞTİ

Öte yandan Sarıgöl’de Jeotermal Elektrik Santraline karşı Siyasi Partiler, Oda, dernek ve sendikalar ile bölge halkı ve üreticiler jeotermal santrale karşı birleşti.

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Baharlar Mahallesi’ndeki keşif esnasında bölge halkı ve üreticilerin yanı sıra, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Aktan, AKP İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Çevre Derneği yönetici ve üyeleri ile Üzüm-Sen yönetici ve üyeleri de hazır bulundu.