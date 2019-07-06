Sarıgöl’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi

BERKAY SAĞOL

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santralleri (JES) için verilen, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı iptal edildi.

Sarıgöl Ziraat Odası, ilçeye bağlı Baharlar Mahallesi’nde yapılması planlanan JES’e karşı açtığı iptal davasını kazandı. Manisa 1.İdare Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti, itiraz ve bilirkişi raporlarını göz önüne alarak santralin açılması için Manisa Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, “Davamızı kazandık. İlk sınavımızı başarıyla tamamladık. Bu işin kahramanı avukatımıza teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi ‘jeotermale izin vermeyeceğiz’ dedik ve başardık. Sarıgöl Ziraat Odası olarak sonuna kadar çiftçimizin yanındayız. Mahkemeden çıkan karar Sarıgöl’ümüze hayırlı olsun. Sarıgöl Ziraat Odası’nın tüm imkânlarını Sarıgöl’de Jeotermal Enerji Santrali yaptırmamak yönünde kullanacağız,” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Sarıgöl’de JES’e geçit vermeyeceğiz diyen Sarıgöllü Çiftçi Sinan Gençeli, “Mahkemeden çıkan kararla ‘ÇED gerekli değildir’ raporu durduruldu. Mücadelemiz devam edecek. Ancak bu bölgede bundan sonra JES’le ilgili herhangi bir girişim olacağını düşünmüyorum. Zaten ‘ÇED gerekli değildir’ raporunu da verirken üzüm bağlarının olduğu bu bölgeyi makilik olarak göstermişler. Ancak bilirkişi geldiğinde öyle olmadığını gördü ve mahkeme raporu iptal etti. Bu kararın çıkması için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu öncülüğünde tüm CHP Manisa Milletvekilleri elini taşın altına koydu,” diye konuştu.