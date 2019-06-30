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01.07.2019
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Sarıyer’de orman yangını: 2 saatte söndürüldü

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Sarıyer Ayazağa’da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Sarıyer Ayazağa’da Hasdal Askeri Kışlası yakınındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Seyrantepe, Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Kemerburgaz ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına karadan müdahalenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopter de havadan müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak:DHA

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