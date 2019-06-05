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05.06.2019
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Şarkıcı Fedon’dan kadın düşmanı ifadeler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Şarkıcı Fedon katıldığı programda "Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik. Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı." sözleriyle tepki çekti.

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Kanal D’de yayınlanan 2. sayfa programına konuk olan şarkıcı Fedon, “Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik… Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı…” sözleriyle tepki çekti.

2. Sayfa programına konuk olan Fedon’ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

“- Kanseri yendim. Mide rahatsızlığıyla doktora gittim, ‘kansersin’ dediler. Kanseri yendim, yeniden doğmuş gibiyim. Kötü bir hastalık geçirdim. Allah yaptığım iyiliklerin karşılığını gösterdi. 3 ay mücadele ettim.

– Fedon daha ölmedi ayakta, yeni bir single çıkaracağım

– Yanlış yaşam tarzım yüzünden 50 yıllık eşimden boşandım.

– Eşime yaptıklarımdan utanıyorum. Yanlış yaşam tarzımdan dolayı eşime ‘boşanalım’ dedim. ‘Ben seni çok üzüyorum’ dedim.

– 50 yıllık eşimden boşandığım için bekar bir erkek gibi yaşıyorum.

– Ünlü bir ismin dövmesini yaptırmıştım sildirdim.

– Bodrum’da hem çalışıyoruz hem tatil yapıyoruz. 

– Yaşım 75’e geldi, borcum yok, param var, evlatlarımı yetiştirdim.

– Ben sanatçı değilim, şarkıcıyım.

– Eski şarkıları yeniden söyleyenlerin bazıları o şarkıları mahvediyor.

– Kadınları çok seviyorum. Zaten sevmesem normal değil. 50 yıllık eşimden boşandım. Bir erkeğin yapması gerekenleri yaptım. Gencim, beğeniliyorum…

– Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik… Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı… Bu gazetede yazan bir haber. Eşi uyurken baltayla parçalamış kadın… Kadınlar çiçek de erkekler diken mi? Bana kimse kızmasın… Ben kadın-erkek diye ayırmıyorum, insan diye bakıyorum. Her türlü şiddete tabii ki karşıyız.”

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