Şarkıcı Fedon’dan kadın düşmanı ifadeler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Kanal D’de yayınlanan 2. sayfa programına konuk olan şarkıcı Fedon, “Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik… Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı…” sözleriyle tepki çekti.
2. Sayfa programına konuk olan Fedon’ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
“- Kanseri yendim. Mide rahatsızlığıyla doktora gittim, ‘kansersin’ dediler. Kanseri yendim, yeniden doğmuş gibiyim. Kötü bir hastalık geçirdim. Allah yaptığım iyiliklerin karşılığını gösterdi. 3 ay mücadele ettim.
– Fedon daha ölmedi ayakta, yeni bir single çıkaracağım
– Yanlış yaşam tarzım yüzünden 50 yıllık eşimden boşandım.
– Eşime yaptıklarımdan utanıyorum. Yanlış yaşam tarzımdan dolayı eşime ‘boşanalım’ dedim. ‘Ben seni çok üzüyorum’ dedim.
– 50 yıllık eşimden boşandığım için bekar bir erkek gibi yaşıyorum.
– Ünlü bir ismin dövmesini yaptırmıştım sildirdim.
– Bodrum’da hem çalışıyoruz hem tatil yapıyoruz.
– Yaşım 75’e geldi, borcum yok, param var, evlatlarımı yetiştirdim.
– Ben sanatçı değilim, şarkıcıyım.
– Eski şarkıları yeniden söyleyenlerin bazıları o şarkıları mahvediyor.
– Kadınları çok seviyorum. Zaten sevmesem normal değil. 50 yıllık eşimden boşandım. Bir erkeğin yapması gerekenleri yaptım. Gencim, beğeniliyorum…
– Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik… Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı… Bu gazetede yazan bir haber. Eşi uyurken baltayla parçalamış kadın… Kadınlar çiçek de erkekler diken mi? Bana kimse kızmasın… Ben kadın-erkek diye ayırmıyorum, insan diye bakıyorum. Her türlü şiddete tabii ki karşıyız.”