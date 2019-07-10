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10.07.2019
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Şarkılar Çorlu’da yaşamını yitirenler için

Seda Balmumcu Seda Balmumcu

ÜNLÜ rock grubu mor ve ötesi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdikleri konserde ‘Melekler Ölmez’ isimli şarkısını Çorlu Tren Katliamı’nda yaşamını yitirenler için çaldı.

Geçen sonbaharda ilk defa seyirci ile buluşturdukları “senfonik” projesi ile bu kez Açıkhava’da sahne alan gruba Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu eşlik etti. Şarkı sırasında arkadaki ekranda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazdığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Grubun solisti Harun Tekin, “Çok fazla canlar kaybettik 2015-2016 yıllarında özellikle çok fazla insanımızı kaybettik. Ama bugün bazı ‘Can’larımız için bu şarkıyı çalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Bu-rak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuvarları ile dinleyicilerine farklı bir mor ve ötesi deneyimi yaşattı.

Konserde ‘Deli’, ‘Oyunbozan’, ‘Cambaz’, ‘Araf’ ve ‘Bir Derdim Var’ gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren gruba, Harbiye’yi dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

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