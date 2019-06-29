Şarkılar yaşlanır mı?

Erol Evgin, nevi şahsına münhasır sesi, sesinin yarattığı karizmasıyla pop müzik tarihimizin en muteber kişiliklerinden birisi. Yüzündeki tebessümün, gözlerine yansıdığı ve elbette ki sesinden de anlaşılacağı, yer aldığı her dönemin en güçlü isimlerinden birisi. Hani nasıl derler, gerçek bir centilmen. Ondan da ziyade 70’lerden bu yana herkesin hafızasına kazınmış çok büyük hit şarkıların sesi: “İşte Öyle Bir Şey”, “Sevdan Olmasa”, “Bir de Bana Sor”, “İçimdeki Fırtına”, “Etme Eyleme”, “Söyle Canım” , “Bizim Tango”, “Deli Divane”, “Hep Böyle Kal” ve daha fazlası. Melih Kibar ve Çiğdem Talu’nun olağanüstü eserlerini bize ulaştırmış olmasıyla da pop müziğimizin ta kendisine sirayet eder kendisi. İyi ki!

Böylesi düzgün bir insanı müzik sahnemizde hâlâ hissediyor olmak çok güzel. Bugünlerde ise başka bir şey daha oldu ve Evgin 2016 yılında yayımladığı “Altın Düetler” albümünün ikincisini yayımladı. Tamamı kadın sanatçılarla yapılan düetlerin yer aldığı bu albüm epeyce ses getirmişti. Sezen Aksu, Candan Erçetin, Emel Sayın, Zuhal Olcay, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi, Sıla, Hande Yener ve Göksel’in yer aldığı albümde neredeyse en popüler şarkılarını yeniden seslendirmişti Evgin. İlk albümden 3 yıl sonra da ikinci albüm geldi: “Altın Düetler 2”. Bununla beraber Evgin, tekrar hatırlattı ki çok daha fazla efsaneleşmiş şarkıya sahip kendisi. Yeni albümde Ajda Pekkan, Atiye, Ceylan Ertem, Demet Sağıroğlu, Deniz Seki, Farah Zeynep Abdullah, Funda Arar, Kalben, Nil Karaibrahimgil, Şebnem Keskin, Zara, Ziynet Sali, Erol Evgin’e eşlik ediyor. “Altın Düetler 2”de yedi Çiğdem Talu – Melih Kibar şarkısı, bir Sezen Aksu şarkısı, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya bestesi Erol Evgin’e ait bir şarkı, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya bestesi Erol Evgin ve Murat Evgin’e ait bir şarkı, Erol Evgin’in bestelediği Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bir şiiri, sözleri Dr. Bekir Mutlu’ya bestesi Erdoğan Berker’e ait bir şarkı yer alıyor. Şarkıların düzenlemelerinde ise İskender Paydaş imzası var.

İlk albüm, şarkıların orijinal düzenlemelerine daha fazla sadık kalınmış düetlerden oluşuyordu. Ancak ikinci albüm insanın bir tarafını 20-30 yıl öncesinde bırakırken, diğer yanını 2019’da dolaştırıyor. Bugünün sound’u, şarkıları nostaljiden öte yepyeni bir hâle getirmiş. Paydaş’ı tebrik etmeli. Hele ki Ajda Pekkan düeti. İki ismi de seven insanlar için güzel bir rüya gibi. Ama daha da acayip olanı hemen sonra Kalben’i, Ceylan Ertem’i, Atiye’yi, Farah Zeynep Abdullah’ı dinlemek. Bir de uzun yıllardır hayatımızda olan Demet Sağıroğlu’nu, Nil Karaibrahimgil’i, Funda Arar’ı dinlemek. Kişiler yaşlanır da şarkılar yaşlanmaz mı? Onlar da yaşlanır. Ama böyle projelerle itina ile gençleştirilir.

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Evgin mi karar verdi bilmiyorum ama tüm şarkı seçimleri tüm düetlerle muazzam uyum sağlıyor. Bu seçimlerde payı olan herkese çok teşekkür. 12 şarkıyı da düetleriyle beraber sahnede dinleme hayalini kuruyorum. Umarım bir gün gerçekleşir. Gerçek bir şenlik olacaktır. Ama şimdilik tüm şarkılarla ‘baharı anımsatan bir umut dolsun içimize.’