25 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Saroz Körfezi'nden çıkan balina kemikleri görenleri şaşırttı

Saroz Körfezi’nden çıkan balina kemikleri görenleri şaşırttı

birgun.net birgun.net

Edirne’de tekneyle denize açılan bir yurttaşın Saros Körfezi açıklarında yüzerken bulduğu ve kıyıya taşıdığı balina kemikleri görenleri şaşırttı.

Mustafa Altunhan, Yayla Sahili’ndeki işletmesinden tekneyle denize açıldı. Yüzmek için kendisine sakin bir koy arayan Altunhan, tekneyi demirledikten sonra yüzmeye başladı.

Deniz dibinde devasa kemiklerin olduğunu gören Atunhan, kemikleri çıkartarak teknesiyle kıyıya taşıdı. Sahilde duran ve insan boyunu geçen dev kemikler görenleri şaşırttı.

Altunhan, bir süre vatandaşlarla birlikte kemikleri inceledikten sonra durumu Edirne Müze Müdürlüğü’ne haber verdi.

Müze yetkilileri incelemeleri sonrası kemiklerin yakın zamanda ölmüş balinaya ait olduğunu tespit etti ancak fosil özelliği taşımadığı için müzeye alınmadı.

Yetkililer durumu Trakya Üniversitesi’ne bildirdi. Biyoloji bölümü öğretim üyeleri incelenmesi adına derslerde kullanmak amacıyla kemikleri teslim alabileceklerini ifade etti.

İlk karşılaştığında ne olduğunu çözemediğini, sonra kemiklerin bir balinaya ait olduğunu öğrendiklerini anlatan Altunhan, “Hayatımda ilk defa bu kadar büyük kemik gördüm. Kemikleri kaldırmak bile çok zor. Gerçekten çok büyük bir hayvanmış” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,243AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Saroz Körfezi’nden çıkan balina kemikleri görenleri şaşırttı

birgun.net -
Edirne'de tekneyle denize açılan bir yurttaşın Saros Körfezi açıklarında yüzerken bulduğu ve...
Devamını Oku

İstanbul Kartal’da Aydos ormanında yangın

birgun.net -
İstanbul'un Kartal ilçesinde Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Devamını Oku

Sinop’ta tepki çeken pankart kaldırıldı

birgun.net -
Sinop Valiliği, kentte özel bir plajın girişine asılan, Türkçe ve Arapça "Vatanı...
Devamını Oku

DenizBank’ın satışına onay verildi

birgun.net -
DenizBank'ın Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine onay çıktı. 
Devamını Oku

Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu açıklaması: Yuvasına geri döndü

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı’nda Aliağa krizi

BİRGÜN İZMİR -
31 Martta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa’da MHP listelerinden giren...
Devamını Oku

TMMOB eski yöneticisi Murat Gökdemir yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ -
Eski TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Murat Gökdemir (69) yaşamını yitirdi.
Devamını Oku

89 yıllık kestane üreticisi Kafkas, konkordato istedi

birgun.net -
Bursa'da 1930 yılında kurulan kestane şekerinin marka ismi Kafkas, kordato talebinde bulundu....
Devamını Oku

Spotify, düğünlerde en çok çalınan şarkıları açıkladı

birgun.net -
Spotify, Türkiye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları...
Devamını Oku

İsrail’den Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

birgun.net -
İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleriyle...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi