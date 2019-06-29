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30.06.2019
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“Satış ilanı verdiğimiz gayrimenkuller TOKİ’ye devredilmiş”

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin hükümetten alacağı 600 milyon liraya karşılık olarak satılacak gayrimenkullerin, TOKİ’ye devredildiğini belirtti. Alacağa karşılık belediyeye “Ankara’daki maliye hazinelerini satın, paranızı alın” denildiğini aktaran Yavaş, “Bu gayrimenkulleri satmak için ilan verdik. 2 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen yazı ile bu malların hepsinin TOKİ’ye (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) devredildiği ortaya çıktı. Bu durumdan ben zarar görmüyorum, Ankara halkı zarar görüyor” dedi.

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Ankara Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu” öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

T24’te yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşanan “yetki” tartışmaları ile Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası’na atadığı yeni yönetimin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Yavaş, tartışmaların siyasi olduğunu belirtti.

TARTIŞMALI YETKİ KARARI

Yavaş, kanunun açık olduğunu ve yetki tartışmasının yaşanmadığını vurgulayarak, “Her nasılsa bunu tartışma konusu yapıyorlar. Yeniden yetkinin belediye meclislerine verilmesi konusunda kanun taslağı hazırlanıyor. Bu konuda kanun taslağı hazırlandığına göre, yetki şu an belediye başkanında. Bunun tartışılacak bir tarafı yok, bu yetki yıllardır belediye başkanında” diye konuştu.

Göreve başlamalarından önce belirlenen belediye şirketlerinin yönetimlerinden kaynaklı sorunlar yaşandığında sorumlunun kendileri olarak görüldüğünü ifade eden Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın sık sık söylediği ‘Davul başkasının, tokmak başkasının olmaz’ dediği konu budur. Böyle bir aksaklık olduğu zaman da hizmet yapılmadığı için oraya para vermediğim zaman bu sefer oradaki işçiler parasını alamayacak” değerlendirmesinde bulundu.

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Yavaş, hazırlandığı söylenen kanun tasarısının yeni krizlere yol açacağını ifade ederek, herkesin demokrasiye saygı duyması gerektiğini kaydetti.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Belediye yönetiminde şeffaflıktan yana olduklarını vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

“Yönetimi bize geçen belediye şirketlerinde de şeffaflık olsun istiyoruz. Artık şeffaflık içinde internetten herkesin gözü önünde ihaleler yapılıyor. Hatta işi daha ileri götürüp doğrudan teminlerde de bir yazılım satın almak suretiyle internet üzerinden Türkiye’deki aynı malı satan herkese ulaşacak bir yapı yapmaya çalışıyoruz. Bunun da arkasından herhalde elektronik ihale gelecek ve Türkiye’de bunu ilk defa biz yapacağız. Belediyelerle anılan yolsuzluk iddialarının hepsinin kökünü kazıyacağız.”

Yavaş, basın mensuplarına Büyükşehir Belediyesinin depolarını gezme çağrısında da bulunarak, “Depolardaki halleri görmenizi isterim. Envantere kayıtlı olmayan birçok şey var. Ne alınmış neden alınmış belli değil. Bunları zaman içinde sizlere açıklayacağız” dedi.

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