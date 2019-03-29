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30.03.2019
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Satürn’ün uydularını halkalar renklendiriyor

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Satürn’ün garip şekillere sahip beş küçük uydusuna farklı renklerini halkalarının verdiği keşfedildi.

ScienceDaily’nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Cassini aracının 2017’de görevini tamamlamadan önce yaptığı çekimleri inceleyen gök bilimciler, gezegenin halkaları arasında en iç kesimde yer alan uyduların, halkalarda bulunan materyalle ve Satürn’ün büyük uydusu Enceladus’tan kopan buz parçalarıyla kaplı olduğunu ortaya koydu.

Beş küçük uydu Pan, Daphnis, Atlas, Pandora ve Epimetheus’un 8 ila 116 kilometre çapında, yuvarlak, uçan daire ve patatese benzer şekillere sahip olduğu biliniyor.

Gezegene en yakın Pan’ın en kırmızı, en uzakta yer alan Epimetheus’un en mavi uydu olduğu gözlemlenirken, gök bilimciler, kızıl materyalin Satürn’ün yoğun kızıl halkalarından geldiğini, daha çok organik maddeler ve demir içerdiğini, mavi materyalin de Satürn’ün E halkasından gelen su buzundan kaynaklandığını düşünüyor.

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NASA Jet İtiş Laboratuvarı’nda görevli bilim adamı Bonnie Buratti, “Bu küçük garip uydulara yakın, gözü pek uçuşlar uyduların Satürn’ün halkalarıyla nasıl bir etkileşim içinde olduğunu dikkatle incelememizi sağladı. Satürn’ün halka ve uydu sisteminin ne kadar aktif ve dinamik olduğunu görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Cassini’nin beş uyduya yakın uçuşlarını, Aralık 2016 ile Nisan 2017 arasında yaptığı kaydedildi.

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Satürn’ün 60’dan fazla uydusu bulunuyor. Gezegene en yakınlarının, ana halkalarla etkileşim içinde olduğu belirtiliyor.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.

KaynakAA
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