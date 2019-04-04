Savaş örgütünün yetmişinci yılı

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra emperyalist devletlerin en önemli savaş örgütü olan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) kuruluşunun 70. yılını kutluyor. 4 Nisan 1949’da Washington’da 12 ülkenin katılımıyla kurulan NATO’nun bugün 29 üyesi bulunuyor. NATO üyesi 29 ülkenin Dışişleri Bakanı, ittifakın kuruluşunun 70’inci Yıldönümü Zirvesi’nde bir araya geldi. Sovyetler Birliği’nin askeri gücüne karşı kurulan örgütün zirvesinde ana gündem maddesi Rusya olurken, Avrupa ile ABD arasında “NATO bütçesi” tartışmaları da sürüyor.

Zirve gündemi Rusya

NATO’nun resmi açıklamasına göre zirvede gündem, Rusya-Ukrayna çatışması, ABD ile Rusya arasında yeni bir gerilim başlığı olan orta menzilli füzeler, Rusya’nın 25 Kasım’da Azak Denizi’nde el koyduğu Ukrayna gemisi ve denizciler, Bosna Hersek’in üyelik için atacağı adımlar ve Afganistan’ın desteklenmesi. Rusya’ya göre, NATO tıpkı Soğuk Savaş’taki çevreleme politikası gibi kendisini çevreliyor ve nihayetinde NATO’ya üye olmasa da ona yakın bir rejimin Rusya’da hüküm sürmesini istiyor. Zirvenin gündeminde gölgede kalan kriz ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO için Avrupa ülkelerinin daha fazla para ayırması talebi. Bu nedenle, Trump dünkü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini yineledi. Trump üye ülkelerin NATO’ya 10 milyarlarca dolar destek sağladığını ifade etti. NATO ülkeleri arasından özellikle Almanya’yı işaret eden Trump, Angela Merkel’in yeterince sorumluluk almadığını söyledi.

‘Taşa yazılmış değil’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise son açıklamasında, NATO’nun geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu ve “Atlantik aşırı ilişkilerin her daim var olacağı taşa yazılmış değil” şeklinde konuştu. Stoltenberg krizin bir şekilde çözülebileceğine ilişkin ise, “NATO tarihinde birçok fikir ayrılığı yaşadık ve bunları hep geride bıraktık. Çünkü sonuçta hepimiz Kuzey Amerika ve Avrupa’nın birlikte daha güvende olduğu konusunda hemfikiriz” dedi.

Kanlı saldırılar tarihi

NATO kurulduktan sonra ilk olarak Yugoslavya’da savaşa katıldı. Kentler ve kasabalar NATO tarafından alınan karar çerçevesinde bombalandı, binlerce insan katledildi. Bu savaşın ardından Yugoslavya emperyalist devletler tarafından parçalandı. 11 Eylül 2001’de El Kaide’nin ABD’de İkiz Kuleler’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıdan sonra NATO bir kez daha harekete geçerek bu kez Afganistan’ı “Önleyici Savaş” doktriniyle bombaladı. “Sonsuz Özgürlük” adını verdikleri işgalde on binlerce insan katledildi.

NATO’nun bir üyesine yapılan saldırı bütün üyelere yapılmış bir saldırı” ilkesinin yazıldığı ünlü 5. madde böylece ilk kez devreye konulmuş oldu. 2011’de ise bu sefer hiçbir saldırı gerekçesi olmadığı halde NATO, Libya’nın işgal edilmesine karar verdi ve gerçekleştirdi. Her iki ülkede de savaş, çatışma ve istikrarsızlık devam ediyor.