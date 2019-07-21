Savaşlara karşı, barışa hep birlikte ses verelim

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır’da yarın düzenleyeceği ‘Savaşa karşı demokratik çözüm’ mitingi hazırlıkları sürüyor. Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapılacak miting için valiliğe yapılan başvuru kabul edildi.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven’in yanı sıra çok sayıda yurttaşın katılması bekleniyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bölge Temsilciliği, mitinge ilişkin DİSK/Genel-İş 2 Nolu Şube’de basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK’in yönetici ve üyelerinin katıldığı açıklamada konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, “Savaşın acı ve ölümlerine karşı herkesi barışa ses olmaya çağırıyoruz” dedi.

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“Biz işçi örgütü olarak; ülkede tüm emekçilerin, emeğinin haklarını aldığı, insanca onurlu bir yaşam, eşit, özgür, demokratik, laik, barış içinde bir ülke mücadelesi yürütüyoruz” diyen Gürbüz, tüm çaba ve çağrılarına rağmen savaşın kirli yüzünü göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Yakın zamanda Bölge Emek Demokrasi Platformlarının öncülüğünde 305 STÖ’nün imzasıyla yayınladıkları barış deklarasyonunu hatırlatan Gürbüz, şunları söyledi: “Biz de DİSK olarak barışa ve demokrasiye vesile olacak her türlü çalışma ve çabanın destekçisi ve içerisinde olacağımızı daha önce de beyan etmiştik. Bu anlamda Amed’te 22 Temmuz Pazartesi günü İstasyon Meydanı’nda yapılacak ‘Savaşa karşı demokratik çözüm’ mitingini destekliyor, bölgedeki tüm emek ve demokrasi güçlerini barışa ses vermeye çağırıyoruz.