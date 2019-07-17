25.4 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Savcı çocuğunun işlemediği adli suç kalmamış

Savcı çocuğunun işlemediği adli suç kalmamış

birgun.net birgun.net

Bakırköy’de kız arkadaşını döven, otomobilini kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürerek 8 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen’in (22) farklı zamanlarda başka suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Annesi hakim babası savcı Göçmen’in bir hemşireye hakaret ettiği ve bir alışveriş merkezinde bıçakla yaralama olayına karıştığı belirlendi. Öte yandan Göçmen, pompalı tüfek ile yaralama olayına da karışmıştı. 

Vatandaşların üzerine aracını sürmüştü 

Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü 8 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Bu suçtan ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam eden Görkem Sertaç Göçmen’in başka suçlara karıştığı da ortaya çıktı. 

Görkem Sertaç Göçmen 6 Eylül 2017’de ise Ataköy’de hakim savcı lojmanlarındaki bir kafenin işletmecisi Ali Arif Özet ve garsonları ile tartışmış ‘siz görürsünüz’ diyerek evine gitmiş ve evinden pompalı tüfek ile ateş ederek bir müşteriyi yaralamıştı. Bu suçtan 2 bin TL adli para cezasına çarptırılan Göçmen’in davasında hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. 

Hemşireye hakaret etmiş 

Görkem Sertaç Göçmen’in 30 Ocak 2017’de ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisine tedavi olmak için gittiği burada hemşire Leyla K.’ya ‘canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi …. sokarım’ dediği ve bu nedenle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildiği öğrenildi. 

Bıçakla yaralama olayına karışmış 

Görkem Sertaç Göçmen’in 10 Şubat 2017’de ise bir alışveriş merkezinde kıyafet denemek için soyunma kabinine girdiği, bu sırada Oğuzhan B.’nin perdesini araladığı bu nedenle yaşanan tartışmada Göçmen’in Oğuzhan B.’ye sin-kaflı küfürler ettiği ve o sırada orada bulunan Oğuzhan Beyler’in arkadaşı Atakan H’ye sustalı bıçak ile saldırdığı ancak bıçağın kavgayı ayırmak isteyen Muhammet K’yi yaraladığı öğrenildi. 

Görkem Sertaç Göçmen’in burada yaşanan olaylar nedeniyle ‘kasten yaralama’, kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘bıçak bulundurma’ suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediyor. 
Öte yandan Görkem Sertaç Göçmen’in yarın Bakırköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’nde aracı ile 8 kişiyi yaralamasına ilişkin davasının görülmesine devam edilecek. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,421AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Savcı çocuğunun işlemediği adli suç kalmamış

birgun.net -
Bakırköy’de kız arkadaşını döven, otomobilini kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine sürerek 8...
Devamını Oku

Damien Comolli’ye sürpriz talip

birgun.net -
Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon yaptırdığı transferlerin performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Damien...
Devamını Oku

Sinop’ta “keyfine düşkün” iskelet bulundu

birgun.net -
Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan Balatlar Yapı...
Devamını Oku

Elvis Presley’nin hayatı film oluyor

birgun.net -
“Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını anlatan sinema filminde başrolde...
Devamını Oku

Konforlu hizmet sunabilmek için dolmuşuna ev tipi klima taktırdı

birgun.net -
Adıyaman'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hüseyin Demir, minibüsüne ev tipi klima...
Devamını Oku

Suriye’nin Dera kentinde bombalı saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

birgun.net -
Suriye’nin Dera kentinde bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu Suriye Ordusu'nda...
Devamını Oku

CHP’li kadın milletvekillerinden ‘kadın üniversitesi’ eleştirisi

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın üniversiteleri kurulması...
Devamını Oku

Eylül’ün öldürülmesinin üstünden 1 yıl geçti: Katil zanlısının tutukluluğuna devam

birgun.net -
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili, ailenin komşusu Uğur...
Devamını Oku

AYM’den ‘çekilmeyen emekli aylığı’ kararı

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM), emekli maaşını banka hesabından 5 yıl süreyle almayan ve...
Devamını Oku

Öztrak’tan Çelik’e “FETÖ borsası” çıkışı: Bize güvenmediyseniz Şamil Tayyar’a sorun

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Aslında Ömer Çelik...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi