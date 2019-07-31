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31.07.2019
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Savcılık ‘Pucca’nın beraatini istedi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi. 

MAHKUMİYET KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

İstinaf Mahkemesi’ne başvuran İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmün yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti. Unsurları oluşmayan suç nedeniyle sanığa beraat kararı verilmesi gerekirken ceza verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı aktarılan dilekçede, “Sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilip istinaf kanun yoluna gidilmiştir” denildi.

‘HER DÜŞÜNCE VE EYLEMİN KARŞILIĞI SUÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ’

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

>> “Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, düşünce ve ifade hürriyetini teminat altına almıştır. Düşünce ve ifade hürriyeti, yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş olmayan, ya da kaygı uyandıran bilgiler ya da düşünceler için de geçerlidir.”

>> “Bir düşünce, toplumun büyük bir bölümü tarafından benimsenmeyebilir ve hatta kınanabilir. Toplum tarafından kınanan ya da ayıplanan her düşünce ve eylemin karşılığı, ceza hukuku kapsamında suç ve ceza olarak değerlendirilemez.”

>> “Müsnet suçun maddi ve manevi unsurunun, ‘uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek’ olduğu ve sanığın sırf bu kasıtla hareket etmiş olması gerektiği değerlendirilmişti. Sanığın savunmaları dikkate alındığında özendirme kastıyla hareket etmediğini belirttiği, daha önce yayınlanmış bir diziden alıntı yaptığını beyan ettiği görülmüştür.”

DELİL YETİRSİZLİĞİ

>> “Sanık savunmaları aksine, sanığın sırf paylaşımlarının uyuşturucu madde kullandırmayı özendirici nitelikte olduğunu belirtir bir delil ve emare dosyada bulunmamaktadır.”

>> “Suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle, sanık Pınar Karagöz hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi usul ve yasa yönünden Kanun’a aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”

BAŞSAVCILIK BERAATİNİ İSTEDİ

Başsavcılık, İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Pınar Karagöz’e verilen hapis ve para cezalarının kaldırılarak yeni hükümle beraatine karar verilmesini istedi.

KARAGÖZ’ÜN AVUKATI DA İSTİNAF MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU

Bu arada Pınar Karagöz’ün Avukatı Ali Furkan Tatlı da İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak müvekkilinin aldığı cezanın kaldırılmasını, yeni hüküm kurularak beraatine karar verilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ‘Pucca’ adını kullanan Pınar Karagöz ve ‘Burry Soprano’ adını kullanan Burak Aydoğdu’nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri iddia ediliyordu.

İddianamede, Karagöz’ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğdu’nun, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme” suçundan 5’er  yıldan 10’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi, 12 Temmuz 2019 tarihli karar duruşmasında Pınar Karagöz’ü, “Uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme” suçundan 5 yıl 10 al hapis ve 66 bin 660 TL adli para cezası verilmişti.

Kaynak:DHA

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