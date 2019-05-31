Şavşat Demokrasi Platformu’ndan İmamoğlu’na destek açıklaması

Şavşat Demokrasi Platformu, Sefaköy Kirazlı sokakta Ekrem İmamoğlu’na destek açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Avukat Halis Yıldırım, “31 Mart yerel seçimlerine ağır bir krizle giren ülkemiz, uygulanan seçim ekonomisi nedeniyle krizin daha da ağırlaşmasıyla karşı karşıya kalmış ve ekonomik zorluklar içindeki halkımızın çok büyük bir kesimi daha da yoksullaşmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ağır ekonomik krizin yanında meşru seçim sonuçlarının tanınmaması az gelişmiş demokrasimizin yapısal krizini daha da büyüterek telafisi güç bir demokrasi krizi daha yaratmıştır” diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

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“Beyninde, pratiğinde, kimliğinde; demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği, temel hak ve özgürlüklere ve inançlara saygıyı içselleştirmiş, çağdaş, demokrat, laik sosyal hukuk devleti anlayışını özümsemiş, çocukları delice seven, annelere, kadınlara çok büyük değer veren, çalışmak zorunda kalan ve bunu ifade etmekten utandığını söyleyen gence, ‘O senin değil bizim utancımızdır’ diyebilen bir yürek taşıyan, enerjisini gençliğe geçirerek, ‘Her şey çok güzel olacak Ekrem abi’ deme umudu yaratabilen, ülkenin bağımsızlığını, bütün insanları sevmeyi,herkesi kucaklamayı, nefret suçlarına karşıtlığı, yurtta ve dünyada barışı savunmayı ilke edinmiş bir aday, halkın adayı olan sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek ve o anasının ak sütü kadar helal hakkı olan mazbatayı geri alacağız.

Bu konuda Demokrasi paydasında hemen herkesle en geniş çerçevede işbirliğiyle mücadelemizi ortaklaştırarak büyütmeyi hedeflediğimizi de kamuoyuna duyuruyoruz”