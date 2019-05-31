21.2 C
Istanbul
01.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Şavşat Demokrasi Platformu'ndan İmamoğlu'na destek açıklaması

Şavşat Demokrasi Platformu’ndan İmamoğlu’na destek açıklaması

birgun.net birgun.net

Şavşat Demokrasi Platformu, Sefaköy Kirazlı sokakta Ekrem İmamoğlu’na destek açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Avukat Halis Yıldırım, “31 Mart yerel seçimlerine ağır bir krizle giren ülkemiz, uygulanan seçim ekonomisi nedeniyle krizin daha da ağırlaşmasıyla karşı karşıya kalmış ve ekonomik zorluklar içindeki halkımızın çok büyük bir kesimi daha da yoksullaşmıştır” ifadelerini kullandı.

“Ağır ekonomik krizin yanında meşru seçim sonuçlarının tanınmaması az gelişmiş demokrasimizin yapısal krizini daha da büyüterek telafisi güç bir demokrasi krizi daha yaratmıştır” diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

İlginizi çekebilir:  İftarda Tayyip Erdoğan isimli gençle buluşan İmamoğlu: Yarın Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi derler

“Beyninde, pratiğinde, kimliğinde; demokrasiyi, özgürlüğü, eşitliği, temel hak ve özgürlüklere ve inançlara saygıyı içselleştirmiş, çağdaş, demokrat, laik sosyal hukuk devleti anlayışını özümsemiş, çocukları delice seven, annelere, kadınlara çok büyük değer veren, çalışmak zorunda kalan ve bunu ifade etmekten utandığını söyleyen gence, ‘O senin değil bizim utancımızdır’ diyebilen bir yürek taşıyan, enerjisini gençliğe geçirerek, ‘Her şey çok güzel olacak Ekrem abi’ deme umudu yaratabilen, ülkenin bağımsızlığını, bütün insanları sevmeyi,herkesi kucaklamayı, nefret suçlarına karşıtlığı, yurtta ve dünyada barışı savunmayı ilke edinmiş bir aday, halkın adayı olan sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyecek ve o anasının ak sütü kadar helal hakkı olan mazbatayı geri alacağız.

Bu konuda Demokrasi paydasında hemen herkesle en geniş çerçevede işbirliğiyle mücadelemizi ortaklaştırarak büyütmeyi hedeflediğimizi de kamuoyuna duyuruyoruz”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,288AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gezi’nin yıl dönümünde “Adalet ve Demokrasi Nöbeti” devam etti

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Yüksek...
Devamını Oku

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Yeşil pasaport yerine önce adliyeye giriş pasaportu verilsin

birgun.net -
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, açıklanan yargı reformunu değerlendirdi. Durakoğlu, "Önce Adalet...
Devamını Oku

Bayram tatili süresince otoyollar ve köprüler ücretsiz

birgun.net -
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve köprüler 1 Haziran 00:00'dan 10 Haziran...
Devamını Oku

Erdoğan: Kimsenin millet iradesine sahip çıktığımız için eleştirme hakkı yok

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen iftar programında...
Devamını Oku

Boş sulama havuzuna düşen bebek domuzları itfaiye kurtardı

birgun.net -
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 bebek domuz,...
Devamını Oku

İmamoğlu’na destek kampanyasına katılan İBB çalışanı işten çıkarıldı

birgun.net -
23 Haziran seçimleri için Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı destek kampanyasına 50 TL’lik bağış...
Devamını Oku

Boşandığı erkek tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi

birgun.net -
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Devamını Oku

İstanbulkart, market alışverişlerinde kullanılabilecek

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belbim AŞ ve Migros Tic. AŞ arasında imzalanan...
Devamını Oku

Halı sahada öğretmenleri gözaltına aldıran savcı Diyarbakır merkeze atandı

birgun.net -
14 öğretmeni halı sahada gözaltına aldıran savcı, HSK Kararnamesi'yle artık Diyarbakır merkezde...
Devamını Oku

Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kemerleri bağlayın, tünelin ucunda ışık yok

birgun.net -
Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bugün...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi