Savunma Fonu, Emniyet’in emrinde

“Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla oluşturulan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda biriken kaynaklar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “tüm” ihtiyaçları için kullanılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve bir kasabanın isminin değişikliğinden, TRT’nin disiplin mevzuatına, maden işletmelerinin rant açılmasına, yeni bir üniversite kurulmasından, köprüden usulsüz geçişlere verilen cezaların affına kadar 13 farklı yasada değişiklik yapan Torba Yasa ile iktidarın güvenlikçi politikaları çerçevesinde yeni bir düzenleme de getirildi.

“Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedariğinin sağlanması” gerekçesine dayandırılan düzenleme ile 3238 Sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapıldı.

Kurulduğundan bu yana sadece TSK’nın gereksinimleri için harcanan fon kaynakları, 2011 yılında yapılan değişiklikle “acil” alımlar için EGM’nin de kullanımına sunuldu. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yönetimindeki fonun Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları için “Acil” olması kaydıyla kullanılabilmesine yönelik düzenleme son Torba Yasa ile genişletildi. “Acil” ihtiyaçlar için kullanma kısıtlığı kaldırılarak, fonda biriken kaynakların “Emniyet’in güvenlik ve istihbarat amaçlı tüm ihtiyaçları için kullanılabilmesinin” yolu açıldı.

DEV BÜTÇEYE YENİ DESTEK

Böylelikle her yıl ödeneği ve harcamaları artan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yeni bir kaynak daha yaratıldı. 2019 yılı bütçesinden 35 milyar TL bütçe ayrılan ve bunun 11 milyarını ilk dört ayda harcayan EGM, artık fon kaynaklarını da kullanacak.

HESAPSIZ HARCAMA

Yeni düzenleme ile EGM’nin istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarının tümünün karşılanması için “Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü” yeterli olacak. Emniyet’in tüm silah araç ve gereçlerini ihale usullerine tabi olmadan alabilmesini sağlayacak değişiklikle bu harcamalar denetim dışında da kalacak.

GEREKÇE “HIZ VE ETKİNLİK”

Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm ihtiyaçlarının, denetimsiz ve kolaylıkla karşılanmasına olanak sağlayan düzenlemenin gerekçesi, “hız ve etkinlik” olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kolluk kuvvetleri olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarının Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabildiği, EGM’nin de bu kurumlarla eşit olanaklara sahip olmasının amaçlandığı ifade edildi.