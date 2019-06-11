22.2 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa ÖZEL Savunma Fonu, Emniyet’in emrinde

Savunma Fonu, Emniyet’in emrinde

Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda biriken milyarlar, Emniyet’in istihbarat ve güvenlik amaçlı harcamaları için kullanılacak. Amacın “hızlı ve etkin alım” olduğu bildirilen yeni düzenlemeyle yapılan harcamalar denetlenemeyecek

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

“Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması” amacıyla oluşturulan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda biriken kaynaklar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “tüm” ihtiyaçları için kullanılacak.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve bir kasabanın isminin değişikliğinden, TRT’nin disiplin mevzuatına, maden işletmelerinin rant açılmasına, yeni bir üniversite kurulmasından, köprüden usulsüz geçişlere verilen cezaların affına kadar 13 farklı yasada değişiklik yapan Torba Yasa ile iktidarın güvenlikçi politikaları çerçevesinde yeni bir düzenleme de getirildi.

“Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin tedariğinin sağlanması” gerekçesine dayandırılan düzenleme ile 3238 Sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkındaki Kanun’da değişiklik yapıldı.

Kurulduğundan bu yana sadece TSK’nın gereksinimleri için harcanan fon kaynakları, 2011 yılında yapılan değişiklikle “acil” alımlar için EGM’nin de kullanımına sunuldu. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yönetimindeki fonun Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları için “Acil” olması kaydıyla kullanılabilmesine yönelik düzenleme son Torba Yasa ile genişletildi. “Acil” ihtiyaçlar için kullanma kısıtlığı kaldırılarak, fonda biriken kaynakların “Emniyet’in güvenlik ve istihbarat amaçlı tüm ihtiyaçları için kullanılabilmesinin” yolu açıldı.

DEV BÜTÇEYE YENİ DESTEK

Böylelikle her yıl ödeneği ve harcamaları artan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yeni bir kaynak daha yaratıldı. 2019 yılı bütçesinden 35 milyar TL bütçe ayrılan ve bunun 11 milyarını ilk dört ayda harcayan EGM, artık fon kaynaklarını da kullanacak.

HESAPSIZ HARCAMA

Yeni düzenleme ile EGM’nin istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarının tümünün karşılanması için “Müsteşarın teklifi, Milli Savunma Bakanının uygun görüşü” yeterli olacak. Emniyet’in tüm silah araç ve gereçlerini ihale usullerine tabi olmadan alabilmesini sağlayacak değişiklikle bu harcamalar denetim dışında da kalacak.

GEREKÇE “HIZ VE ETKİNLİK”

Emniyet Genel Müdürlüğünün tüm ihtiyaçlarının, denetimsiz ve kolaylıkla karşılanmasına olanak sağlayan düzenlemenin gerekçesi, “hız ve etkinlik” olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kolluk kuvvetleri olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçlarının Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabildiği, EGM’nin de bu kurumlarla eşit olanaklara sahip olmasının amaçlandığı ifade edildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,584AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

E3 Oyun Fuarı kapılarını açtı

birgun.net -
ANIL ATAŞVideo oyunları dünyasının en büyük fuarlarından...
Devamını Oku

TAKSAV Kadıköy’de önemli etkinlik: 15-16 Haziran’ın izinde yeni direniş modelleri

birgun.net -
Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Türkiye işçi sınıfının en...
Devamını Oku

Sokak röportajında konuşan kadın: Millet uzaya çıkıyor, biz daha ‘Muratgilin damı’ndan atlayamadık

birgun.net -
23 Haziran'da yapılacak olan İBB seçimlerine ilişkin Yurttaş TV'ye konuşan kadının sözleri...
Devamını Oku

Dışişleri’nden ABD Temsilciler Meclisi’ne: Müttefik ilişkileriyle bağdaşmıyor

birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nin dün kabul ettiği “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin...
Devamını Oku

Fırtına Vadisi’nde 21 yapının yıkımına karar verildi

birgun.net -
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına inşa edildiği gerekçesiyle 21 yapının...
Devamını Oku

George R. R. Martin’in video oyunu projesi ‘Elden Ring’ duyuruldu

birgun.net -
Geçen haftalarda final yapan Game of Thrones dizisinin yazarı George R.R. Martin...
Devamını Oku

Soylu: Görevimiz İBB başkan adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemek

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki çeken bir açıklama geldi. Soylu, "Görevimiz İBB...
Devamını Oku

Ay’ın yüzeyinde gizemli bir kitle keşfedildi

birgun.net -
Bilim insanları dünyanın yörüngesinin yüzeyinde bilinmeyen dev bir kitle keşfettiklerini açıkladı.
Devamını Oku

Age of Empires II geri dönüyor

birgun.net -
Microsoft, E3 etkinliğinde Age of Empires'ın geri döneceği müjdesini verdi.
Devamını Oku

İran’dan New York Times kararı

birgun.net -
İran yönetimi, New York Times (NYT) gazetesinin Tahran muhabiri Thomas Erdbrink'in basın...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi