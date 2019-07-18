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18.07.2019
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Savunma Sanayii Başkanı Demir’den F-35 açıklaması

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Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ”Türkiye’nin F-35’ten çıkarıldığını resmî olarak bekliyoruz. Türkiye o zamana kadar yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak” dedi.

Türkiye’nin alternatifleri değerlendirmeye devam edeceğinin altını çizen Demir,  “Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye’nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak” ifadelerini kullandı. 

Demir, bu yıl 53’üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık fuarı Paris Airshow’da görücüye çıkan TF-X ile ilgili ise “Milli Muharip Uçak projemiz hızla devam ediyor. Bu proje daha da hızlanacaktır” dedi.

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