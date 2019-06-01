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01.06.2019
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Sayıştay’dan AKP’li Çorum Belediyesi’ne: Borç limitini aştın

Sayıştay Başkanlığı'nın Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir yıl içerisinde borçlanma limitini aştı. Bir yıl içerisinde yüzde 500 borçlanan Çorum Belediyesi’nde sorumluların “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanması da gündemde

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Sayıştay Başkanlığının Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir yıl içerisinde borçlanma limitini aştı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, ‘metal yorgunu’ olduğu gerekçesiyle istifa ettirilen Çorum’un AKP’li eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve 31 Mart’a kadar yerine geçen Zeki Gül’ün belediyenin borç limitini aştı.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi ve Grup başkanı Tuncay Yılmaz’ın açıkladığı Sayıştay raporuna göre Çorum Belediyesi’nin bugün itibarıyla 414 milyon 638 bin TL borcu bulunuyor.  Bir yıl içerisinde yüzde 500 borçlanan Çorum Belediyesi’nde sorumluların “görevi kötüye kullanmak” suçundan yargılanması da gündemde.

2017 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda Çorum Belediyesinin faiz dahil borcu 69 milyon 429 bin TL olarak görülüyor. Ancak 2018 yılının Haziran ayında hazırlanan raporda ise Çorum Belediyesinin piyasa ve vergi borçları hariç 341 milyon 775 bin TL borcu tespit edilmiş durumda.

Vergiler ve piyasa borçları eklendiğinde ise Çorum Belediyesinin bugün itibariyle borcu 414 milyon 638 bin TL olarak ortaya çıkıyor.

Ayrıca raporda Çorum Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen borç limitini aştığı da belirtildi. 2018 yılından sonra da borçlanmanın devam ettiği ifade edilen raporda, “Borç yükü yaklaşık yüzde 500 artarak borçlanma limitini aşmıştır” denildi.

Bu sonuçla birlikte borçlanmanın yoğun olduğu dönemde görev yapan AKP’li eski Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Zeki Gül’e mahkeme yolu görüldü. Belediye Kanunu’na göre “görevi kötüye kullanma” suçlarından Külcü ve Gül’e dava açılması bekleniyor.

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