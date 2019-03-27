Sayıştay’ın Yerel Yönetim raporu: Kayırma ve rant aktarma genel uygulamaya dönüştü

Sayıştay, 30 büyükşehir belediyesi, 22 büyükşehir bağlı idaresi, 24 il belediyesi, 98 ilçe belediyesinde yaptığı denetimler sonucu “önemli gördüğü ve genel uygulamaya dönüşen” sorunları Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda topladı.



TBMM’ye sunulan rapora göre, belediyelerdeki yönetim anlayışında “kayırma, rant aktarma, başıboşluk, hukuksuzluk” genel uygulamaya dönüştü. Rapor için büyükşehir belediyelerinin tamamı, büyükşehir belediyelerine bağlı idarelerin yüzde 88’i, il belediyelerinin 39’u denetlendi



Sayıştay Başkanlığı’nın 2017 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda yer alan tespitlerden bazıları ana başlıkları ile şöyle:



OTOPARK GELİRLERİ



• Belediye Meclisi kararı olmaksızın otopark işletilmesi



• Otopark gelirlerine ilişkin bedellerin bazı belediyelerde ayrı bir hesapta takip edilmemesi, bazı hesapların vadeli olarak değerlendirilmemesi,



• Otopark hesabında toplanan bedellerin amacı dışında kullanılması,



ATIKLARIn TOPLATILMASI



• Ambalaj atıklarının toplanması için imtiyaz hakkının ihale düzenlenmeksizin ve gelir elde edilmeksizin şirketlere devredilmesi,



İlginizi çekebilir: AKP seçim çalışmasında: Yalan, tehdit, hakaret!

TOPLU TAŞIMA



• Toplu taşıma imtiyaz hakkının ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere verilmesi,



• Sözleşmelerde bir geçerlilik süresi öngörülmemesi,



• Ruhsat veya çalışma belgelerinde bir süre belirtilmemesi gerekçesiyle yıllar önce verilen bu belgelerin ilgili kişiler açısından kazanılmış hak olarak değerlendirilmesi,



BELEDİYE TAŞINMAZLARI



• Belediye taşınmazlarının kiralanmasında Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyulmaması,



• Taşınmazların haksız işgal tazminatı ve işgaliye karşılığında kiraya verilmesi ve bu uygulamanın kiralama usulüne dönüştürülmesi,



• Taşınmazların belediye şirketlerine ihalesiz kiralanması,



• Bazı şirketlerin kiraladığı gayrimenkulleri, üçüncü kişi ve şirketlere kiralaması,



• İşgal süresince herhangi bir tazminat ya da bedel alınmaması,



• Belediyelere bağışlanan taşınmazların muhasebe kayıtlarına alınmaması,



• Bazı belediyelerde taşınmazların yirmi beş yılı geçecek şekilde tahsisinin yapılması,



• Tahsisin belediye meclisi kararı olmaksızın ya da belediye encümeni kararıyla tahsis edilmesi,



İlginizi çekebilir: Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a yanıt

• Tahsis edilen taşınmazların amacının dışında kullanılması,



• Mülkiyeti başkasında olan taşınmazların tahsisinin yapılması,



• Tahsis yapılabilecek kamu idareleri arasında sayılmayan spor kulüpleri de dahil olmak üzere dernekler, vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile şirketlere tahsis işleminin yapılması.



KANUNSUZ BORÇLANMA



• Belediye ve bağlı kuruluşlarının borçlanma işlemlerinde Belediye Kanunu’nda öngörülen limite uyulmaması.



GECEKONDU FON GELİRLERİ



• Fon gelirlerinin belediyelerce açılacak özel hesap yerine başka banka hesaplarında takip edilmesi ve amacının dışında kullanılması,



• Hazine’ye ait taşınmazların satış bedellerinden aktarılması gereken yüzde 10 oranındaki payın fon hesabına aktarılmaması ve ilgili belediyeler tarafından takibinin yapılmaması.



RUHSATSIZ İŞYERLERİ



• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösteren işyerlerine idari yaptırım uygulanmaması.