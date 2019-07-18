SBF’den fanzine bildiri cezası

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi(SBF) öğrencisi Cenk Cenger’e üniversite kantininde fanzin dağıtırken tutanak tutularak soruşturma açıldı.

Maliye bölümü öğrencisi Cenk Cenger hakkında açılan soruşturma 11 Temmuz’da sonuçlandı. Dekan Orhan Çelik imzasıyla öğrenciye gönderilen soruşturma sonucuna ilişkin bildirimde, “koruma ve güvenlik personelinin tuttuğu tutanak ve güvenlik kamerası görüntüsü doğrultusunda 15 Nisan 2019 günü Fakültemizde izinsiz olarak bildiri dağıttığınız tespit edilmiş ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nin 5/C maddesi uyarınca “KINAMA” cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür” denildi.

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Cenk Cenger, hazırlayarak fotokopi ile çoğalttığı dergi niteliğindeki materyali dağıttığı için “izinsiz bildiri dağıtmak ve afiş asmak” suçu kapsamında cezalandırıldı.

SUÇLAMA ASILSIZ

BirGün’e konuşan SBF öğrencisi Cenk Cenger asılsız bir suçlamayla kendisine kınama cezası verildiğini belirterek şunları söyledi:

Cenk Cenger

“SBF Dekanlığı tarafından tadilat nedeniyle öğrenci giriş çıkışlarına kapatılan ana kapının daha sonra tekrar açılacağı söylenmişti ancak tadilat bitmesine rağmen açılmadı.

Bunun gibi okul sorunlarına da yer verdiğimiz bir fanzin çıkardık ve Nisan ayında kantinde arkadaşıma verirken güvenlik görevlileri gelerek bunun yasak olduğunu ve güvenlik kameraları ile kayıt altına alındığını ve tutanak tutulacağını belirtti.”

TUTANAĞA BİLDİRİ YAZILDI

Kamuda çalışmayı planlayan öğrencileri fişleyerek geleceklerinin ipotek altına alındığını belirten Cenger, “Savunma yapmaya gittiğimde, güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanakta fanzin değil bildiri dağıttığım şeklinde bir ifade gördüm. Soruşturma sonucunda da izinsiz bildiri dağıtımı ve afiş asma suçundan kınama ceza verildi. Benim yaşadıklarım ülkenin politik durumunun üniversiteye yansımasının sonucudur” dedi.