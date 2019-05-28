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28.05.2019
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Schneider Electric, Türkiye’nin çalışan en eski şalterini arıyor

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Schneider Electric, Türkiye’nin bir tesise monte ve çalışır durumda olan en eski şalterini bulmak üzere bir yarışma başlattı. Şirket, kazanan yarışmacıya İtalya’da çift kişilik tatil paketi hediye edecek.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye’nin en eski şalterini bulmak üzere yeni ve “ilgi çekici” bir yarışma başlattı.

Schneider Electric’ten yapılan açıklamaya göre, bir tesise monte ve çalışır durumda olan en eski şalteri paylaşan kişi, İtalya’ya çift kişilik tatil paketinin sahibi olacak.

Tüm orta gerilim ve açık tip alçak gerilim kesicilere açık olan yarışma, 20 Mayıs-20 Haziran 2019’da gerçekleşecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin kişisel bilgileri ile birlikte şalter barkod resmi ve üretim tarihini, [email protected] e-posta adresine göndermeleri yeterli olacak.

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