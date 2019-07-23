Seçeceğiniz okulu önceden görün

Eğitim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Burak Kılanç, tercih sürecinde adaylara kritik önerilerde bulundu. Kılanç, adayların “Puanlar yükselecek düşecek” tartışmalarını dikkate almamalarını istedi.

İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç adaylara önerilerini şöyle sıraladı:

• Başarı sırasını ve istediği bölümün sıramasını göz önünde bulundurmalı.Son günlerde sosyal medyada puanlar ve başarı sıralamaları hakkında pek çok tartışma yapılıyor. Bu adayları ilgilendirmiyor, eğitim bilimcilerin kendi aralarında yaptığı bir tartışma. Sıralamalardaki yığılmalarla ilgili tartışılanları okuyup, yanlış tercih yapmasınlar. Esas olan başarı sıralamasıdır. Bir aday yirmi bininci sıradaysa yirmi binincidir.

• Tercih masa başında yapılacak, kağıt üzerinde bir süreç değil. Adayların sıralamaya alacakları her bir üniversiteyi ziyaret etmeleri, detaylı bir şekilde incelemeleri ve üniversitelerin öğretim üyeleri ile görüşme yapmaları gerekiyor. Akıllarında muhakkak birtakım sorular olsun.

• Bu sene başarı sıralamaları ile ilgili sayısal alanda çok büyük bir dalgalanma beklemiyoruz. Eşit Ağırlık sıralamalarındaki dalgalanma biraz daha fazla olabilir. Sözel sıralamalarındaki tablo sürpriz yapabilir. Adayların kendi başarı sıralamalarından daha geriye giderek tercih yapmaları kendilerini sağlama almak açısından önemli. Sözel ve eşit ağırlık alanında tercih yaparken, yüzde seksene- doksana kadar geriye giderek tercih yapmak iyi olur.

• Bazı önemli kaynaklar var, tercih döneminde bunlardan faydalanmak gerekiyor. Bir tanesi YÖK Atlas, bunun içerisinde mezun atlası modülü var. Bu mezun atlasının altını çizmek istiyorum. Bölüm öğrencilerinin mezun olduktan sonraki başarısı kayıt altında oluyor. Tıp öğrencisin TUS’taki başarısına dair bilgi edinebilirsiniz mesela. YÖK akademiyi özellikle önemsiyorum. Bölümlerin öğretim üyelerine ve özgeçmişlerine dair bilgi edinebilirler. Hatta irtibat bilgileriyle onlara ulaşabilirler. Bunun dışında YÖK tarafından açıklanan Vakıf Üniversiteleri Raporu’na bakmalarını öneririm. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları tarafından yayımlanacağı ilan edilen üniversite istihdam endeksi var. Hangi bölümün mezunları ayda ortalama ne kadar maaş kazanıyorlar gibi bilgilere erişebilirler. Bir başka önemli kaynak; TÜBİTAK’ın gelişmiş üniversite indeksi.

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• Ön lisans isteyenler kaygılanmasın: Ön lisans programlarında devlet kurumlarının dahilinde değerlendiriliyor. Örneğin sağlık alanında. Sağlık sektöründe ve devlet kurumlarında pek çok sağlık çalışanın alınacağı yönünde açıklamalar yapıldı. YÖK 2 yıllık bölümleri istihdam boyutunu göz önünde bulundurarak belirliyor. İki yıllık bölümleri tercih edecekler çok büyük kaygı taşımasınlar.

Öğrencinin puanı hangi durumda düşer?

Tercih yapıp bir yere yerleşmezseniz puanınız düşmez ama yerleşirseniz muhakkak iner. Yerleşip kayıt yaptırmasanız dahi düşer. Tercih listelerine mutlak okuyacakları bölümleri almaları gerekiyor. Aksi takdirde bir sonraki sene sınava girdiklerinde okuldan gelen puanları yarı yarıya düşüyor. 2019 ‘da yerleşen bir öğrencinin, 2020 yılında puanı kırılıyor ama 2021 yılında sınava girdiği zaman okul puanı kırılmıyor.