



Eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, yarın gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin bir yazı kaleme aldı. Tanık, başkanlık rejimi ile beraber yerel yönetim sistemindeki değişiklikleri ele aldığı yazısında, belediyelerin piyasa şirketleri gibi kâr amaçlı çalışmaya zorlanarak ve rant batağına bulaştırılarak “kirletilmiş” bir hâle geldiğini vurguladı.

“Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak İdarelerin ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belediyelerin, il özel idarelerinin, belediye birlikleri ve bunların şirket ve ortaklıklarının tüm banka hesaplarını kapatacağını ve merkezin belirlediği hesaplara varlıklarını aktaracaklarının altını çizen Tanık, bu gelirlerin ise tek hazine hesaplarında toplanacağını kaydetti.

Tanık’ın yazısı şöyle:

Seçeceğiz ama yerinden yönetim yerinde duruyor mu?

Türkiye 2019 yerel seçimlerine belediye kurumunda sanki hiçbir köklü değişiklik yaşanmamış gibi girdi. Oysa ne belediye aynı ne de içinde yer aldığı devlet!

Başkanlık rejimine geçişin ve yönetim anlayışındaki merkezileşmenin sonuçları parlamenter demokrasi kurumlarının yanısıra, yerel yönetimlerde de kendini gösteriyor. Pek çok kurum gibi toplumsal işlevleri ve itibarları aşındırılarak tasfiye edilmeye hazır hale getirildiler. Uzun zamandır kamusal-toplumsal karakterleri bir kenara itilip, piyasa şirketleri gibi kâr amaçlı çalışmaya zorlanarak ve rant batağına bulaştırılarak “kirletilmiş” bulunuyorlar. Böylece toplumsal ve siyasal kimlikleri, gözden kaçırılıyor. Herhangi bir şirket gibi kar etmediklerinde elden çıkarılabilecek bir kuruma dönüştürülüyorlar.

Yerel rant dağıtımındaki rollerinin yozlaştırdığı belediye yöneticileri ve siyasal partiler ve seçim sisteminin anti demokratik yapısı da bu itibar yitimini pekiştirmekte.

Bir de kayyum atamaları ve “yıldırma” yöntemleri ile istifaya zorlanan başkanlar konusu var. Bunlardan ötürü Seçilmişlik Güvenceleri aşındırılıp anlam yitirirken, siyasal temsil özellikleri de sorgulanabilir hale geliyor.

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Öte yandan belediyeler, yaşanan her tür sıkıntıdan ve çoğu zaman merkezi yönetimin kusurlarından ötürü de sorumlu tutulabiliyorlar. Onları eleştirmek görece risksiz olduğu için medya tarafından kolaylıkla günah keçisi haline getiriliyorlar. Bu yüzden tarihlerinde hiç olmadıkları kadar hayatiyetleri söndürülmeye hazırlar…



Tek Hazine Kurumlar Hesabı Belediyeleri Gönderilen Para Kadar Yöneten Merkezi İdare Dairelerine Benzetecek

“Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak İdarelerin ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında” 17 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 8 Ağustos 2018’de Hazine ve Maliye Bakanlığı “Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik’i” ile birlikte yayınlandı. Yönetmelik; Aylık nakit talep ve tahsilat Bildirim Formu, Günlük Nakit Talebi Bildirim Formu ve Nema Paylaşım Formülünü içeriyor. Karar ve Yönetmeliğin eki olan bu formlar, belediyeleri, il özel idarelerini, belediye birliklerini ve bunların tüm ortaklıklarını nelerin beklediğini anlatabilir!

Karar ve yönetmelik yayınlanmış olmasına rağmen, yerinden yönetim örgütlerini kapsayıcı uygulama fiilen henüz başlatılmadı. Uygulamanın geciktirilmesi teknik alt yapı yetersizliği ile gerekçelendirilebilse de seçim sonrasının beklendiğini düşünmek kuşkuculuk olmaz.

Anayasa Mahkemesi, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin, Karar ve Yönetmeliğin; Anayasa (123 ve 127), Belediye ve Büyükşehir Belediyeleri ve Belediye Birlikleri Kanunlarına ve Türkiye’nin Uluslararası sözleşme olarak onaylayıp yürürlüğe koyduğu “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” Anlaşmasına aykırılık iddiasını, yerel yönetimler lehine karara bağlamaz ise uygulama belediyelere, seçimden sonra uzanacak gibi.



THKHK-Y uygulandığında; belediyeler, il özel idareleri, belediye birlikleri ve bunların şirket ve ortaklıkları, tüm banka hesaplarını kapatacak ve merkezin belirlediği hesaplara varlıklarını aktaracaklar. Ayrıca elde edilen tüm gelirler bu tek hazine hesaplarında toplanacak. Bu hesaplarda toplanan paraların işletilmesi merkezden yapılacak ve bir nema çıkarsa bunun paylaşımı ortalama getiri üzerinden ilgili adına, hesabına kaydedilecek.

Belediyeler ve diğer yerinden yönetim örgütlerinin yapacakları harcamalar ve miktarları -örneğin tapu müdürlükleri gibi– Hazine ve Maliye Bakanı onayı ile belirlenerek hesaplarına gönderilerek kullanımlarına açılacak. Bunun için ekteki formlar ile aylık nakit talep ve tahsilatlarını Bakanlığa gönderecekler, ayrıca günlük nakit taleplerini de bildirip seçilmiş kimliği olmayan-atanmış Bakanın onayına göre gelen parayla “iş” görecekler.

Böylece belediyeler ve diğer yerel yönetim örgütleri Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kararı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili Uygulama Yönetmeliği (THKHK-Y) ile seçilmiş organları tarafından bütçeleri yapılan ve bunu kendi seçilmiş organlarınca uygulayan, yerinden yönetim örgütleri olmaktan çıkarılıyor. Adeta merkezi idarenin uzantısı gibi, gönderilen para kadar yönetilecek yapılara dönüştürüyor.



Belediyeler Zor Dönemler İçin İhtiyat Akçesi Gibidir



Belediyelerin kendi bütçelerini yapma ve yönetme yetkileri, kaynak ve ihtiyaç buluşturulmasında çok önemlidir. Yerel imkanların ortaya çıkarılması ve ihtiyaçları karşılamada gerekecek ivedi müdahaleler, öncelikleme ve zaman yönetimi, diri yerel siyasal karar organlarına çok yakından bağlıdır. Atanmış görevliler, şirket müdürleri hatta adı bakan bile olsa siyasal temsil gücü olmayanlar önemli sorumlulukları üstlenmekten kaçınabilirler, inisiyatif kullanmayı tercih etmezler. Seçilmişlik gücü, temsil edilen halkın verdiği güç demektir. Onun adına tercihte bulunabilmeyi güvence altına alır. Belediyeler bu yüzden göreceli de olsa yakın zamana kadar bu tür yasal güvenceler ile donatılmışlardı!

Yerel yönetimler birçok bakımdan merkeze bağımlı ve aşırı vesayet altında iken, hiçbir esneklik taşımayan bu merkezi finans yönetimi, yerel hizmetleri zorlaştıracak hatta zedeleyecektir.

Seçilmiş belediye başkanlarının, günlük harcamalar için bile “atanmış” bakandan olur istemesi, merkezden onay bekleyerek belediye yönetmesi, yerinden yönetim ilkesiyle bağdaşmaz.

Belediyeler, demokratik yapıları geliştirilerek, seçim sistemleri ve kaynakları iyileştirilerek, toplumsal kimlikleri güçlendirilerek geleceğe taşınmalıdırlar. Çünkü onlar her zaman olduğu gibi zor zamanlar içinde halkın kendine en yakın en kapsayıcı toplumsal örgütüdürler.

Güllük gülistanlık görünmeyen bir dönemde, daha çok aklın siyasal karar sorumluluğu paylaşmasının, elini taşın altına koyabilmesinin aracıdırlar. Sorumluluk üstlenen belediye her şeyden önce kent halkının yaşamını sürdürebilmesine yönelik çabaları ile merkezi yönetim için de vazgeçilmez olmalıdır.

Şimdi Belediye zamanı.

