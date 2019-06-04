24.7 C
Istanbul
04.06.2019
Anasayfa ÖZEL Seçim analisti Koç, 23 Haziran seçimini BirGün’e değerlendirdi: İmamoğlu yıldızını parlattı

Seçim analisti Koç, 23 Haziran seçimini BirGün’e değerlendirdi: İmamoğlu yıldızını parlattı

"Cumhur İttifakı'na oy verenler arasında mazbatasının geri alınması nedeniyle İmamoğlu’nun mağdur edildiğini düşünenler var. İmamoğlu’nun yıldızı 31 Mart gecesinden itibaren daha da parladı, tanınırlığı arttı. YSK’nin seçim iptalinin seçmene etkisi tahmin edilenin de ötesinde olabilir"

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

AKP-MHP İttifakı 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri için bütün kamu kaynaklarını seferber ederken, başkanlığı elinden alınan İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu tüm engellemelere rağmen araştırmalara göre rakibi Binali Yıldırım’ın 3-4 puan önünde.

Seçim analisti Filiz Aydın Koç, 31 Mart verilerinden yola çıkarak 23 Haziran’da ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin şu noktalara dikkati çekti:

ADAY SAYISININ DÜŞMESİ ÖNEMLİ

31 Mart’ta İstanbul’da 8’i siyasi parti adayı, 24’ü bağımsız aday olmak üzere toplam 32 aday vardı. Ancak bazı adayların çekilmesi ile aday sayısı düştü. 23 Haziran’a 4’ü siyasi parti 17’si bağımsız olmak üzere 21 aday katılacak. Seçime katılmayan adayların 31 Mart’ta aldığı oy toplamı 90 bin civarında. Bu oyun 23 Haziran’da nasıl dağılacağı önemli. Seçim sonucunu etkileyecek faktörlerden birisi bu.

HEDEFTE 475 BİN SEÇMEN VAR

Seçim sonucunu katılım oranı etkileyecek. 31 Mart’ta oy kullanmayan seçmen sayısı 1 milyon 700 bin civarında. Katılımın 24 Haziran seçimindeki gibi olacağı varsayımıyla hareket ettiğimizde 23 Haziran’da sandığa gidecek ilave seçmen sayısı 475 bin civarında. Bu seçmenin sandığa gitmesi her iki aday açısından da önem taşıyor
Her ne kadar AKP’nin seçmen listesi üzerinden birebir çalışmayla bu seçmenleri ikna ederek 23 Haziran’da sonuç almayı hedeflediği konuşulsa da bu varsayım doğru çıkmayabilir.

Önemli bir bölümünün 31 Mart’ta sandığa gitmeyen “küskün” AKP seçmeni olduğu belirtilen bu seçmenlerin 23 Haziran’da Binali Yıldırım’dan yana tercih koyacağının garantisi yok. Bunun ötesinde 31 Mart’ta Yıldırım’a oy vermiş seçmenlerin bu kez tercihini değiştirmeyeceğinin de garantisi yok.

Yıldırım’ın işi kolay değil. Zira 24 Haziran’daki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakının oyu ile kıyaslandığında 400 bin civarında daha az oy aldığı görülüyor. Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarından ise 38 bin 565 oy eksik alı. Ekrem İmamoğlu ise 31 Mart’ta Millet İttifakı ilçe belediye başkanlığı toplam oyundan 407 bin 517 oy daha fazla oy aldı. İlçeler bazında bakıldığında da İmamoğlu’nun Cumhur İttifakı’nın kazandığı ilçelerde Millet İttifakı’nın ilçe belediye başkan adaylarına göre oransal olarak oyu daha fazla artırdığı görülüyor.

Seçim analisti Filiz Aydın Koç

Buradan çıkarılabilecek muhtemel sonuçlar; İmamoğlu’nun şahsına oyların yaklaşık 400 bin olduğu görülüyor ve bu 400 bin oyu rakip seçmenden aldığı rahatlıkla söylenebilir.

“MAĞDURİYET” AVANTAJI

Bu seçime damgasını vuracak en önemli unsurlardan birisi “mağduriyet” konusu. Cumhur İttifakı’na oy verenler arasında da mazbatası geri alınarak Ekrem İmamoğlu’nun mağdur edildiğini düşünenler olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nun yıldızı 31 Mart gecesinden itibaren yıldızı parladı, tanınırlığı arttı.

Kürt seçmenin tavrı 23 Haziran sonuçları açısından önem taşıyor. 24 Haziran’da barajı aşması için “stratejik” oy kullanarak HDP’ye oy verenler olduğu gerçeğini göz ününde bulundurarak, partinin değil Demirtaş’ın oy oranını dikkate alarak bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu değerlendirmeye göre HDP seçmenin yüzde 51’ inin 31 Mart’ta İmamoğlu’na oy verdiği söylenebilir. Sandığa gitmeyen seçmen içerisinde Kürt seçmenin 23 Haziran’da nasıl bir tavır sergileyeceği önemli.

ÖĞRENCİLERİN GİDİŞİ ETKİLER

Üniversitelerin kapanması katılımı olumsuz etkileyecektir. Yaklaşık 500 bin üniversiteli gencin memleketlerine gidecek olması İmamoğlu açısından dezavantaj yaratabilir. Muhalefetin üniversiteli gençleri sandığa taşımak için bir organizasyon yapması önem taşıyor. Tek pusulayla sandığa gidilmesi nedeniyle geçersiz oy sayısında da azalma olacaktır. Geçersiz oyların AKP’nin kazandığı ilçelerde daha yüksek olması nedeni ile AKP lehine azalma olacağını söyleyebiliriz.

23 Haziran’da hiç öngörülemeyen bir tablo ortaya çıkabilir. Çünkü YSK’nin seçim iptali kararının seçmene etkisi tahmin edilenin de ötesinde olabilir. İmamoğlu’nun 31 Mart’ta aldığı “kişisel oy” dikkate alındığında kampanya sürecinde partinin değil adayın ön planda olmasının avantaj sağlayacağı rahatlıkla görülebilir.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,414AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İYİ Partili yöneticinin boğazını kesen sanık tutuklandı

birgun.net -
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, sattığı kömürün parasını vermediğini iddia ettiği İyi Parti Kozlu...
Devamını Oku

Somalı ailelerin bayramı mezarlıkta başladı

birgun.net -
Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti olan ve 301 kişinin yaşamını yitirdiği...
Devamını Oku

Tinder: Rusya gerektiğinde kullanıcı bilgilerini paylaşmamızı istedi

birgun.net -
Rusya'da yetkililer, çöpçatanlık uygulaması Tinder'a, istendiği takdirde ülkedeki kullanıcılarının mesajlarını ve fotoğraflarını...
Devamını Oku

Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 275 yaralı

birgun.net -
Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ve tatilin 4’üncü günü olan bugün de, aile...
Devamını Oku

Sinop’ta otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

birgun.net -
Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki bir çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. 
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Ekrem Bey’in rakibi artık Binali Bey değil, Yüksek Seçim Kurulu

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, aldığı...
Devamını Oku

Avustralya’da silahlı saldırı: 4 kişi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin kentinde bir otelde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre...
Devamını Oku

Soylu Trabzon’da protesto edildi: Her şey çok güzel olacak

birgun.net -
Bayramlaşma etkinlikleri için CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte Trabzon'a...
Devamını Oku

Başbakan adayı Johnson, Trump’ın görüşme teklifini reddetti

birgun.net -
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve yeni başbakan adayı Boris Johnson'ın İngiltere ziyareti...
Devamını Oku

3 günde 23 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

birgun.net -
İçişleri Bakanlığı, 1-3 Haziran tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 23 kişinin...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi