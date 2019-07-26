Seçim döneminde 853 kişi işe yerleştirildi: Kadrolaşmanın böylesi görülmedi

AKP’nin uzun yıllar yönetiminde kaldıktan sonra 31 Mart yerel seçimlerinde kaybettiği belediyelerde ortaya çıkan skandalların ardı arkası kesilmiyor. AKP’nin 25 yıl sonra kaybettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde eski Başkan Mustafa Tuna seçim döneminde 853 kişiyi işe aldı.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, yerel seçim takviminin Resmi Gazete’de yayımlandığı 14 Aralık’ın iki gün sonrasından başlayarak Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildiğine ilişkin mazbatasını aldığı 8 Nisan gününe kadar geçen sürede belediye iştirakleri ağırlıkta olmak üzere 853 kişinin işe alımı tamamlandı.

Bunlardan 117’si ise AKP’nin kaybettiği 31 Mart seçimlerinden bir gün sonrası ile mazbatanın Yavaş’a verildiği 8 Nisan günü arasında işe alındı.

İŞE BAŞLATILMADILAR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1-8 Nisan tarihleri arasında işe alınan 117 kişi işe başlatılmadı. 16 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında işe alınan 736 kişi ile ilgili inceleme sürüyor. Bu kişilerden gerekli özelliklere sahip olmadan liyakat kuralına aykırı olarak işe başlatıldığı tespit edilenlerin de belediye ile ilişkileri kesilecek.

İŞLEM BAŞLATTIK

Bu arada DHA’ya açıklamalarda bulunan Başkan Mansur Yavaş, YSK’nın seçim takvimini açıklandığı Aralık ayından itibaren belediyeye alınan personel ile ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi. Yavaş, “Seçim kampanyası döneminde, seçilmem halinde 25 bin kişiyi işten çıkaracağım söylendi. 25 kişi bile işten çıkarmadık” dedi. Yavaş seçim döneminde işe başlatılanlarla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.

YAVAŞ YAVAŞ TAMAMLIYORUZ

Sözünü verdikleri projeleri hayata geçirmek istediklerini ancak çeşitli aksaklıklar yaşanabildiğini dile getiren Yavaş, “Genel sekreterimizi atayamadık, genel sekreter yardımcılarına muvafakat alamadık. Bazı daire başkanlarını talep ettik, muvafakat alamadık, yasa böyle. Yavaş yavaş kadromuzu tamamlıyoruz” dedi.

EKİBİMLE ÇALIŞACAĞIM

Belediye şirketlerinde de sorunların yaşandığını ifade eden Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Şirket yöneticileri istifa etsin” sözünü hatırlattı. Kendi ekibiyle çalışmak istediğini dile getiren Yavaş, şunları söyledi:

“Burada hâlâ istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Ankaralı yeni yönetimini seçti. Dolayısı ile yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz? Aç değilsiniz açıkta değilsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği bir şey var. ‘İnsan ekibi ile gelmeli ekibi ile gitmeli.’ Biz de ekibimiz ile yönetmek istiyoruz.”