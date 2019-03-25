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26.03.2019
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Seçim günü resmi tatil midir?

HÜSEYİN İRFAN FIRAT HÜSEYİN İRFAN FIRAT


SORU: Ben bir otelde çalışıyorum, seçim günü de çalışmak zorundayım. Resmi olarak mesai yazılması gerekiyor mu?

CEVAP: Seçim günü bir genel tatil günü değildir. Oyunu kullanan yurttaşlar çalışmasına devam edebilir. Dolayısıyla seçim günü hafta tatilinize denk gelmiyorsa ya da haftalık 45 saatin üzerinde bir çalışma söz konusu değilse fazla mesai de söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmeli çalışan evlilik kıdemi alabilir mi?

SORU: Ben özel bir anaokulunda uzman öğretici olarak görev yapmaktayım. Burada 2016’nın eylül ayında çalışmaya başladım. Bu yılki sözleşmem 07.10.2018’de başlıyor ve bir yıllık sözleşme. Düğün tarihim de 20.05.2018. Evlilik tazminatımı alıp işimden ayrılmak istiyorum; fakat sözleşmeli olduğum için almaya hak kazanıyor muyum, bunu öğrenmek istiyorum.

CEVAP: Her ne kadar sözleşmeli çalışan da olsanız evlilik, halen yürürlükte olan İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince, kadın işçiye kıdem tazminatı hakkı veren bir işten ayrılma türüdür. Bu konuda farklı görüşler olmakla birlikte ben işten ayrılış sebebinizin evlilik olmasından dolayı kıdeme hak kazanacağınızı düşünüyorum. Bir hukukçu ile de istişare ederek birlikte hareket etmeniz yararlı olacaktır.

Fazla mesai hesabı doğru mu?

SORU: İşyerimizde birinci gün 12, ikinci gün 12, üçüncü gün gece 12, dördüncü gün gece 12 ve yedinci gün gündüz 12 olmak üzere toplam 60 saat çalışmaktayım. 1 saat yemek düştüğüm zaman 55 saat kalıyor. Bu çalışmamızın 45 saati haftalık normal çalışma, geriye kalan 10 saat fazla mesai yazılıyor. Bu şekilde ay sonuna kadar böyle devam etmekte. Ay sonu hesaplama yapan firma çalışana 28,5 saat mesai çıkarıyor. Sizce yapılan bu hesaplama doğru mu?

CEVAP: Sizin verdiğiniz bilgi doğrultusunda haftalık 10 saat fazla mesai yapmış oluyorsunuz. 4 hafta boyunca bu şekilde çalışırsanız ay sonunda 28,5 değil, 40 saat fazla mesai hesap edilip bunun karşılığının ödenmesi gerekiyor. Özetle işyerinizde yapılan uygulama doğru değil. 

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