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25.06.2019
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Seçim kanununa muhalefetten 124 kişiye işlem

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Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinden bu yana seçim kanuna muhalefet eden 124 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Oy sandıkları kapatılana kadar oy pusulasının resmini çeken 45 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 26 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 10 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 5 kişi, tehdit ve hakaretten 5 kişi, telefonla oy kabinine giren 16 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen ve alkollü olarak oy kullanmaya gelenlerin bulunduğu 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

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Kaynak:DHA

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