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31.03.2019
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Seçim öncesi provokatif mesaj

Dünyanın birçok bölgesinde terör örgütü olarak kabul edilen ve geçen yıllarda Ankara’da "hilafet konferansı" düzenleyen Hizb-ut Tahrir, bugün yapılacak yerel seçimler öncesinde cumhuriyeti yıkma çağrısnda bulundu

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Yargıtay kararıyla Türkiye’de terör örgütleri listesine eklenen ve dünyanın birçok ülkesinde de terör örgütü olarak kabul edilen Hizb-ut Tahrir’in Türkiye Ofisi, yerel seçimler öncesinde bir video yayımlayarak hilafet çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek döneminde belediyenin Atatürk Spor Salonu’nu kullanarak hilafet konferansı düzenleyen ve birçok ülkeden hilafet yanlısı isimleri toplayarak “Cumhuriyet’in yıkılmasını” isteyen örgüt, bu kez seçim döneminde ortaya çıktı.

Halifeden medet umdu

Sosyal medya hesapları üzerinden bir video yayımlayan örgüt adına konuşan Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, “Bu toprakları halifeler koruyabilir. Bu ümmet çok yakın zaman içerisinde böyle komutanları içinden çıkaracaktır. Hilafeti yakın zamanda kuracak. O gün işgalci Yahudileri korumaya kimse cesaret edemeyecek. Hepsi bir araya gelse bile engel olamayacaklar” dedi.

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Cumhuriyet düşmanlığı

Demokratik cumhuriyet sisteminin “acilen” terk edilmesi gerektiğini iddia eden ve bu yönde halka çağrıda bulunan Kar, “Demokratik cumhuriyet oldukça ABD’nin katliamları son bulmayacak. Müslümanların kanı bu yöneticilerin eline bulaştı. Herkes birbirini memnun etmeye çalışıyor. Laikler bile muhafazakârları memnun etmek için her şeyi yapıyor. Bu partiler ve yöneticileri seçim meydanlarını tiyatro sahnesine çevirdiler” diye konuştu.

Para birimi vurgusu

Kar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“1 Nisan Pazartesi sabahı, ABD Başkanı başta olmak üzere tüm Batılı liderler Türkiye’yi tebrik edecek. Müslümanlar ise seçimlerde oy kullanarak kendi tercihlerinin değerlendirildiğini düşünecekler maalesef. ABD’den kurtulun. Dolarına bağımlılıktan kurtulun, İslam’ın para sistemine geçiş yapın. Dolara endeksli para politikası izlemekten ne zaman vazgeçilecek?

En doğru sistem İslam’dadır. O para sistemi altın ve gümüşe dayalı para sistemidir. Bu sistem sadece Türkiye değil tüm dünya için tek kurtuluş yoludur. Bu sistem, yakın zamanda yeniden kurulacak, ikinci hilafet devleti ile uygulanacak ve insanlığı sömürü düzeninden kurtarıp ona huzur ve bereket kapısını açacaktır.”

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