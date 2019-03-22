Seçim öncesi taşınmaz satışı

31 Mart’ta gerçekleşecek seçime 9 gün kala, AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin sattığı arsalar ve binalar oldukça dikkat çekiyor. Tekrar aday gösterilmeyen AKP’li Ahmet Misbah Demircan Başkanlığı’ndaki belediye, ‘borçlu’ olduğu taşınmazlarını satışa çıkarttı.

İlk olarak Asmalı Mescit Mahallesi Meşruiyet Caddesi’nde bulunan, İngiliz Konsolosluğu karşısındaki 5 katlı bina satıldı. Mülkiyeti Beyoğlu Belediyesi’ne ait olan söz konusu bina, Sirkeci İplik Sanayi Tic. Ltd. Turizm tarafından 31 milyon 600 bin TL bedel karşılığında alındı. 7 Mart tarihinde gerçekleşen ihalenin ardından satılan binanın otele dönüştürüleceği öğrenildi.



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6 MİLYON TL’YE ARSA



Bir diğer satışı ise 12 Mart’ta gerçekleşti. Buna göre; Ömer Avni Mahallesi Can Feda Çıkmazı’ndaki 240.00 metrekarelik arazi, Akmercan isimli firmaya, 6 milyon 350 bin TL’ye satıldı. Akmercan isimli firmanın bağlantıları da dikkat çekici. Firmanın internet sitesinde verdiği bilgilerde ‘referanslar’ bölümünde; “Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, İSPARK, Beyoğlu Belediyesi ve birçok bakanlık” bulunuyor.

