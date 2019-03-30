Seçim rüşveti sağanağı

POLİTİKA SERVİSİ
Anketler ve yurttaşlardaki ekonomik kriz kaynaklı rahatsızlık, AKP’nin yerel seçimlere giderken güç kaybettiğini gösteriyor. İktidar partisinin buna karşı çözümü ise daha fazla oy almak için yurttaşın gözünü seçim rüşvetleriyle boyamak. Teşvik, indirim ve sosyal yardımları seçim sürecinin başından beri oy kazanma faaliyetinin parçası haline getiren AKP, sandığa günler kala yurttaşa adeta “rüşvet” yağdırıyor.
PARTİ-DEVLETİN SEÇİM ÇALIŞMASI
Seçime giderken tüm siyasi partiler, reklam/propaganda faaliyeti ve vaatleri aracılığıyla yurttaşların oyunu kazanmaya çalışıyor. AKP ise parti-devlet yapısıyla diğer partilerden farklı bir imkâna daha sahip. İktidar partisi, seçim sürecine endeksli olarak yurttaşlara indirim, teşvik ve sosyal yardımları kullanıyor. Hemen her seçim sürecinde kullanılan bu araç, yerel seçimler sürecinin de başından beri gündemde.
Ancak sandık kurulmasına günler kala seçim rüşvetleri sağanak halini aldı. Bunun sebebi ise anketlerden ve sahadan alınan olumsuz veriler. AKP, 17 yıllık politikalarının sonucu oluşan ekonomik krizin etkilerinin sandığa yansımaması için yoğun çaba harcıyor.
MALİYET RAKAMLARI
Seçim rüşvetlerinin toplam maliyetini hesaplamak oldukça zor olsa da bazı rakamlar tabloyu görmek bakımından önemli bilgiler sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılı Şubat ayında bütçe 16,8 milyar TL açık verdi. Bu rakam bir önceki yıl Şubat ayında ise 1,9 milyar TL seviyesindeydi. 8 kattan fazla olan bu artışın seçim dönemine denk gelmesi tesadüf olmasa gerek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk iki ayında tarımsal destekleme ödemelerinde rekor kırıldı. 2019 için ayrılan 16.1 milyarlık tutarın 6.6 milyarı iki ayda kullanıldı. Ocak ayında 1.6 milyar olan tarımsal destek, şubatta 4.9 milyara fırladı. Bu kalemden en yüksek tutar 2.3 milyarla mazot, 1.2 milyar lira ile de buzağı desteğine gitti.
“Sosyal amaçlı transferler” için ayrılan ödeneğin 3 milyar 69 milyonu da yılın ilk iki ayında kullanıldı.
MADDE MADDE RÜŞVET
Sandığın kurulmasına son 10 gün kala açıklanan seçim rüşvetlerinden başlıcaları şöyle:
- Resmi gazetede dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen yurttaşlar, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019’a kadar geçerli olacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen günlerde açtığı, açılışından iki gün sonra ise insanların onlarca metre yükseklikte mahsur kalarak ölüm tehlikesi atlattığı Ankapark, ücretsiz hizmetine 23 Nisan’a kadar devam edecek. Önceki gün yaptığı konuşmada Ankapark’ın 31 Mart’a kadar ücretsiz olduğunu açıkladığını hatırlatan Erdoğan, partisinin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’ye hitaben, “Ben inanıyorum bu seçimi kazanacaksın ve bu ilan ettiğimiz tarihi bir meclis kararıyla 23 Nisan’a kadar uzatalım” dedi.
- Tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019’dan 30 Kasım 2019’a kadar uzatıldı. 1 Ekim 2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için de yatırımcının başvurması halinde 30 Kasım 2019’a kadar süre verilecek.
- Konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımlarında 31 Mart tarihinde sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimleri, 21 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanılığı Kararnamesi’yle 30 Haziran’a kadar uzatıldı.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt üreticilerine litre başı 10 kuruş olan desteği, Ocak-Şubat-Mart 2019 ayları için 25 kuruşa çıkardıklarını açıkladı. Pakdemirli, ocak ayı çiğ süt desteklemelerinin dün saat 18.00’dan sonra tek seferde ödeneceğini duyurdu.
- Pakdemirli, dün yaptığı diğer açıklamada da, kadro ‘müjdesi’ verdi. Bakan, Orman Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur ve 300 şoför alımı yapılacağını açıkladı.
- İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan mükellefler, 22 Mart 2019’dan sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilecek. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerce yüzde 1 KDV ile satın alınan binek otomobillerinin tesliminde yüzde 1, yüzde 18 KDV ile satın alınanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak.