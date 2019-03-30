Seçim rüşveti sağanağı

POLİTİKA SERVİSİ

Anketler ve yurttaşlardaki ekonomik kriz kaynaklı rahatsızlık, AKP’nin yerel seçimlere giderken güç kaybettiğini gösteriyor. İktidar partisinin buna karşı çözümü ise daha fazla oy almak için yurttaşın gözünü seçim rüşvetleriyle boyamak. Teşvik, indirim ve sosyal yardımları seçim sürecinin başından beri oy kazanma faaliyetinin parçası haline getiren AKP, sandığa günler kala yurttaşa adeta “rüşvet” yağdırıyor.



PARTİ-DEVLETİN SEÇİM ÇALIŞMASI



Seçime giderken tüm siyasi partiler, reklam/propaganda faaliyeti ve vaatleri aracılığıyla yurttaşların oyunu kazanmaya çalışıyor. AKP ise parti-devlet yapısıyla diğer partilerden farklı bir imkâna daha sahip. İktidar partisi, seçim sürecine endeksli olarak yurttaşlara indirim, teşvik ve sosyal yardımları kullanıyor. Hemen her seçim sürecinde kullanılan bu araç, yerel seçimler sürecinin de başından beri gündemde.

Ancak sandık kurulmasına günler kala seçim rüşvetleri sağanak halini aldı. Bunun sebebi ise anketlerden ve sahadan alınan olumsuz veriler. AKP, 17 yıllık politikalarının sonucu oluşan ekonomik krizin etkilerinin sandığa yansımaması için yoğun çaba harcıyor.



MALİYET RAKAMLARI



Seçim rüşvetlerinin toplam maliyetini hesaplamak oldukça zor olsa da bazı rakamlar tabloyu görmek bakımından önemli bilgiler sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılı Şubat ayında bütçe 16,8 milyar TL açık verdi. Bu rakam bir önceki yıl Şubat ayında ise 1,9 milyar TL seviyesindeydi. 8 kattan fazla olan bu artışın seçim dönemine denk gelmesi tesadüf olmasa gerek.



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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk iki ayında tarımsal destekleme ödemelerinde rekor kırıldı. 2019 için ayrılan 16.1 milyarlık tutarın 6.6 milyarı iki ayda kullanıldı. Ocak ayında 1.6 milyar olan tarımsal destek, şubatta 4.9 milyara fırladı. Bu kalemden en yüksek tutar 2.3 milyarla mazot, 1.2 milyar lira ile de buzağı desteğine gitti.



“Sosyal amaçlı transferler” için ayrılan ödeneğin 3 milyar 69 milyonu da yılın ilk iki ayında kullanıldı.



MADDE MADDE RÜŞVET



Sandığın kurulmasına son 10 gün kala açıklanan seçim rüşvetlerinden başlıcaları şöyle: