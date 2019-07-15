17.6 C
Istanbul
16.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Seçim sonrası çalışmalara başlayan TBMM 2,5 aylık yaz tatiline giriyor

Seçim sonrası çalışmalara başlayan TBMM 2,5 aylık yaz tatiline giriyor

birgun.net birgun.net

Yerel seçimler nedeniyle Şubat ayının son haftasında tatile giren Meclis, uzun süre çalışmamıştı. Seçimler sonrası çalışmalara yeniden başlayan Meclis, bu kez 2,5 aylık bir yaz tatiline girecek.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşların çözüm bekleyen sorunları ortada dururken Meclis’in tatile girecek olmasını eleştirdi.

Bulut, “Kan ağlayan esnafa, kredi borcunu ödeyemeyen işsiz gençlere, 3600 ek gösterge bekleyen memurlara, emeklilikte yaşa takılanlara, af bekleyenlere yönelik herhangi bir düzenleme yapmayan iktidar, Saray’ın şirketlerini rahatlatmak ve kaynak bulmak için mesai yapıyor” dedi.

YARGI REFORMU BEKLİYOR

CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu üyesi Turan Aydoğan da yargı reformu paketinin yasalaşmamasına dikkat çekerek, “On binlerce insan, adaletin tecellisi sürecini bekliyor. İnsanlar böyle bir beklentideyken meclisin kapatılması, bizlerin tatile çıkması asla doğru değil. Bugün cezaevlerinde 260 bin kişi var. Açıklamalarla insanları beklentiye soktular. Şimdi çekip gitmek olmaz. TBMM’de parmağı oynatırsak belki de hemen tahliye edilecek insanlar var. Onların umutlarını aylar sonrasına ertelemeyelim” dedi

  • Konu başlıkları:
  • TBMM

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,388AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hem yalnız hem çaresiz: Bahtsız kaleciler

ZİYA ADNAN -
Geçen yazıda büyük umutlarla transfer edilmiş, sonrasında hüsranları yaşamış, yaşatmış golcüleri yazmıştım. Atamayanları bir...
Devamını Oku

Önce insan vardı

TURAN ESER -
Önce doğa vardı. Canlı cansız bu âlemde yaşardı. Sonra 200-300 bin yıl...
Devamını Oku

Kapitalizm ve emperyalizm

HAYRİ KOZANOĞLU -
Yunanistan’da Syriza’nın seçim yenilgisini ve Türkiye’nin S-400 füzesavar sistemi satın alması konularını...
Devamını Oku

Hain FETÖ Darbesi ve siyasiler!

FİKRİ SAĞLAR -
Bir ilkokul öğrencisine sorulan bir soruya verdiği yanıt epey zamandır Sosyal Medyada...
Devamını Oku

Erdoğan savunma oynayamaz

Yaşar Aydın -
AKP, kurulduğu günden bu yana gündemi, doğrultuyu belirleyen; kendi dışındaki tüm siyasal...
Devamını Oku

Nobel olmadı S-400 alalım

Nevşin Mengü -
Cumhurbaşkanı pazar günü seçtiği yazar ve gazetecilerle bir araya geldi. 11:00’de başlayan görüşme...
Devamını Oku

Bir mozaik toplaşması

SEVİN OKYAY -
Geçen yıl Moda, Kayıkhane’deki konser haberini alınca ne kadar sevinmiştim. 1980 ve 90’ların...
Devamını Oku

Ne Rus ne ABD silahı!

İBRAHİM VARLI -
Siyasal İslamcılar bir kez daha yanlış politikalarla neden oldukları krizi “milli beka”...
Devamını Oku

Adana’da metil alkol zehirlenmesi: Bir kişi daha yaşamını yitirdi

birgun.net -
Adana'da rahatsızlanarak Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan V.Y. burada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle...
Devamını Oku

AKP belediyeyi kaybetti, borcun boyutu ortaya çıktı

birgun.net -
AKP'li Hüseyin Boz'un Belediye başkanı olduğu Çankırı’da, yerel seçimleri MHP'li aday İsmail...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi