Seçim sonrası çalışmalara başlayan TBMM 2,5 aylık yaz tatiline giriyor

Yerel seçimler nedeniyle Şubat ayının son haftasında tatile giren Meclis, uzun süre çalışmamıştı. Seçimler sonrası çalışmalara yeniden başlayan Meclis, bu kez 2,5 aylık bir yaz tatiline girecek.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşların çözüm bekleyen sorunları ortada dururken Meclis’in tatile girecek olmasını eleştirdi.

Bulut, “Kan ağlayan esnafa, kredi borcunu ödeyemeyen işsiz gençlere, 3600 ek gösterge bekleyen memurlara, emeklilikte yaşa takılanlara, af bekleyenlere yönelik herhangi bir düzenleme yapmayan iktidar, Saray’ın şirketlerini rahatlatmak ve kaynak bulmak için mesai yapıyor” dedi.

YARGI REFORMU BEKLİYOR

CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu üyesi Turan Aydoğan da yargı reformu paketinin yasalaşmamasına dikkat çekerek, “On binlerce insan, adaletin tecellisi sürecini bekliyor. İnsanlar böyle bir beklentideyken meclisin kapatılması, bizlerin tatile çıkması asla doğru değil. Bugün cezaevlerinde 260 bin kişi var. Açıklamalarla insanları beklentiye soktular. Şimdi çekip gitmek olmaz. TBMM’de parmağı oynatırsak belki de hemen tahliye edilecek insanlar var. Onların umutlarını aylar sonrasına ertelemeyelim” dedi