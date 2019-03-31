Resmi olmayan ilk sonuçlara göre illerin kazananları

Türkiye genelinde açılan sandık sayısı % 91,15 oranında. Açılan sandık oranlarına göre illerde seçim sonuçları kesinleşmeye başladı.

Buna göre 81 ilde sadece 4 kadın aday belediye başkanı oldu.

Aydın: %53,60 CHP Özlem Çerçioğlu

Van: %51,91 HDP Bedia Özgökçe Ertan

Siirt: %48,75 HDP Berivan Helen Işık

Antep: %53,90 AKP Fatma Şahin

İşte resmi olmayan sonuçlara göre illerde kazananlar:

Ankara: %50,62 CHP Mansur Yavaş

Artvin: %51,27 CHP Demirhan Elçin

Afyon: %44,82 AKP Mehmet Zeybek

Bilecik: %50,44 CHP Semih Şahin

Bingöl: %38,39 AKP Erdal Arıkan

Bitlis: %44,18 AKP Nesrullah Tanğlay

Burdur: %52,36 CHP Ali Orkun Ercengiz

Bolu: %53,19 CHP Tanju Özcan

Çankırı: %44,68 MHP İsmail Hakkı Esen

Çanakkale: %59,90 CHP Ülgür Gökhan

Eskişehir: %51,25 CHP Yılmaz Büyükerşen

Kastamonu: %49,20 MHP Rahmi Galip Vidinlioğlu

Edirne: %45,45 CHP Recep Gürkan

Manisa: %52,97 MHP Cengiz Ergün

Kayseri: %68,47 AKP Memduh Büyükkılıç

Kırşehir: %38,83 CHP Selahattin Ekicioğlu

Elazığı: %40,65 AKP Şahin Şerifoğulları

Giresun: %49,07 AKP Aytekin Şenlikoğlu

Ordu: %56,18 AKP Mehmet Hilmi Güler

Sinop: %56,95 CHP Barış Ayhan

Siirt: %48,75 HDP Berivan Helen Işık

Yalocva: %45,82 CHP Vefa Salman

Diyarbakır: %62,69 HDP Adnan Selçuk Mızraklı

Tekirdağ: %51,12 CHP Kadir Albayrak