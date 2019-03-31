Resmi olmayan ilk sonuçlara göre illerin kazananları

Türkiye genelinde açılan sandık sayısı % 91,15 oranında. Açılan sandık oranlarına göre illerde seçim sonuçları kesinleşmeye başladı.
Buna göre 81 ilde sadece 4 kadın aday belediye başkanı oldu.
Aydın: %53,60 CHP Özlem Çerçioğlu
Van: %51,91 HDP Bedia Özgökçe Ertan
Siirt: %48,75 HDP Berivan Helen Işık
Antep: %53,90 AKP Fatma Şahin
İşte resmi olmayan sonuçlara göre illerde kazananlar:
Ankara: %50,62 CHP Mansur Yavaş
Artvin: %51,27 CHP Demirhan Elçin
Afyon: %44,82 AKP Mehmet Zeybek
Bilecik: %50,44 CHP Semih Şahin
Bingöl: %38,39 AKP Erdal Arıkan
Bitlis: %44,18 AKP Nesrullah Tanğlay
Burdur: %52,36 CHP Ali Orkun Ercengiz
Bolu: %53,19 CHP Tanju Özcan
Çankırı: %44,68 MHP İsmail Hakkı Esen
Çanakkale: %59,90 CHP Ülgür Gökhan
Eskişehir: %51,25 CHP Yılmaz Büyükerşen
Kastamonu: %49,20 MHP Rahmi Galip Vidinlioğlu
Edirne: %45,45 CHP Recep Gürkan
Manisa: %52,97 MHP Cengiz Ergün
Kayseri: %68,47 AKP Memduh Büyükkılıç
Kırşehir: %38,83 CHP Selahattin Ekicioğlu
Elazığı: %40,65 AKP Şahin Şerifoğulları
Giresun: %49,07 AKP Aytekin Şenlikoğlu
Ordu: %56,18 AKP Mehmet Hilmi Güler
Sinop: %56,95 CHP Barış Ayhan
Siirt: %48,75 HDP Berivan Helen Işık
Yalocva: %45,82 CHP Vefa Salman
Diyarbakır: %62,69 HDP Adnan Selçuk Mızraklı
Tekirdağ: %51,12 CHP Kadir Albayrak