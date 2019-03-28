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28.03.2019
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Seçim yasağını ihlal eden AKP’li başkan kamu çalışanlarının başını yaktı

MEHMET EMİN KURNAZ MEHMET EMİN KURNAZ

Denizli’nin Merkezfendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, seçim kanunu açıkça ihlal etti. Yalnızca kendisinin değil, engel olmaya çalışan kamu görevlilerinin de başını yaktı.

AKP’nin Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu seçim yasaklarını çiğneyerek Sevindik Mahallesi’nde yüzlerce 5. Sınıf öğrencisine belediye bütçesinden bisiklet dağıttı. Dağıtım töreninin durdurulması kararı alan Merkezefendi 2. Nolu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Subaşıoğlu ve törene engel olmayan kamu çalışanları hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılğı’ndan soruşturma açılması talebinde bulundu.

TÖREN YAPILMASIN İSTENDİ

298 Sayılı seçim kanununun 57. Maddesini açıkça ihlal ettiği kararı alan 2. Nolu Seçim Kurulu’nun  Başkanı, iddiaya göre vakit  geçirmeden Denizli Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak Merkezefendi’nin Sevindik Mahallesi’nde gerçekleştirilecek bisiklet dağıtım töreninin engellenmesini istedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ DİNLEMEDİ

Sevindik’te gerçekleştirilen tören engellenmek istendi fakat iddiaya göre “Subaşıoğlu kimse bu törene engel olamaz, bu tören yapılacak” dedi. Güvenlik güçleri 2 Nolu İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın talimatını Subaşıoğlu’nun tavrı nedeniyle yerine getiremedi.

MÜDAHALE EDEMEMELERİ BAŞLARINI YAKTI

Verilen karara rağmen biisiklet dağıtım töreninin gerçekleştirilmesi yalnızca bu kararı dikkate almayan AKP’li Subaşıoğlu’nun değil, başkana engel olamayan kamu görevlilerinin de başını yaktı. 2 No’lu İlçe Seçim Kurulu, seçim yasaklarını aleni olarak çiğneyen Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu ve törene engel olmayan kamu görevlileri hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulunulması kararını aldı.  Ayrıca yapılan olağanüstü toplantıda dağıtılan bisikletlerin toplatılması kararına da varıldı. Merkezefendi İlçe Seçim Kurulu ayrıca ilgili kanunun promosyon ve benzeri uygulamalarla ilgili ihlalinin önüne geçilmesi konusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na kurulun kararı doğrultusunda işlem yapmaları konusunda yazı gönderilmesine karar verildi.

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