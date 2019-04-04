Seçim yenilgisi sonrası AKP’de sular ısınıyor: Kabine kesmez teşkilat sırada!

İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 14 ildeki seçim yenilgisinin ardından AKP’de başlayan sarsıntı büyüyor. Kabine revizyonu için çalışmaya başladığı bilinen partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde “olağanüstü kongre” ile parti teşkilatının yanı sıra genel merkez yönetimini de yeniden şekillendirme planının bulunduğu bildiriliyor. İstanbul seçimini kaybeden Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması beklenirken, seçim başarısızlığında etkili olan isimler arasında Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Bekir Pakdemirli’nin isimleri öne çıkıyor.

AKP’nin 24 Haziran sonrası kurulan yeni sistemde kendisini oylattığı ilk seçimde ortaya çıkan başarısızlık mercek altına alındı. Kampanyayı ağırlıklı olarak tek başına yürütmesine karşın sorumlu arayışına başlayan Erdoğan’ın hazırlanmasını istediği raporu beklemeden çalışmaya başladığı, ilk adımı kabine revizyonu ile atacağı konuşuluyor. AKP kulislerindeki revizyon tartışmalarında, seçim başarısızlığının sorumlusu olarak dillendirilen ortak isimlerin görevden alınmasına kesin gözüyle de bakılmıyor.

ALBAYRAK FAKTÖRÜ

Kötü ekonomi yönetimi ve hanedan görüntüsüne neden olmasından dolayı halk desteğinin azalmasında büyük etkisi olduğu konuşulmasına karşın Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın en fazla görev alanının değiştirilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın parti kadrolarına duyduğu güvensizlik nedeniyle giderek daha dar bir kadro ile çalıştığı ve aynı zamanda damadı da olan Albayrak’ın bu kadronun en önemli ismi olduğu, bu nedenle görevden alınmak bir yana daha etkili görevler üstlenebileceği de ifade ediliyor. Ancak kabinede kalmakla birlikte Albayrak’ın, isminin daha az yıpranacağı Dışişleri Bakanlığı gibi temsil görevi yüksek bir başka bakanlığa atanabileceği de bildiriliyor.

‘GİT HALLET’ TALİMATI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerel seçim kampanyası sırasında rakiplerine karşı takındığı sert tutumu, milliyetçilik vurgulu söylemi ve tartışmalı açıklamaları ile özellikle büyükşehirlerdeki seçmen üzerinde olumsuz etkisi olduğu da yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor. Erdoğan’ın çekirdek kadrosunda yer alan bu isim ülke genelindeki oyların düşüşüne etkisi bir yana İstanbul’un kazanılmasını sağlayacak “önlemler almadığı” gerekçesiyle de eleştirilerin odağına yerleşti. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın seçimlerden çok kısa süre önce “Kesin kazanacağız” diyen Soylu’ya “Git hallet o zaman” dediği de bildiriliyor. Ancak Soylu’nun hala “misyonunu sürdürdüğü” o nedenle görevden alınmayacağı ile “Fatura ona kesilecek” yorumları kulislerde eşit ölçüde dillendiriliyor.

‘PAKDEMİRLİ BANKO’

Ülke genelinde sebze meyve yokluğunun yaşandığı, tarım ürünlerinin fiyatlarının yükseldiği dönemin Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli, tansiyonu yükselten açıklamaları ile de revizyonun “banko ismi” olarak görülüyor.

YENİ SİSTEM TARTIŞMALARI

İsimlerin yanı sıra 24 Haziran sonrası kurumsallaşan yeni sistem de tartışılıyor. Erdoğan’ın “Saray odaklı yönetim anlayışının” ülke yönetimi ile parti bağlarını zayıflattığı, teknokratlar ile özel sektörden isimlerin bulunduğu yeni kabinenin AKP ile siyasi bağ kuramadığı konuşuluyor.

Erdoğan’ın bir olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayısını arttırarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için TBMM Başkanlığı’ndan istifa ettirdiği Yıldırım’ı atayabileceği bekleniyor. Bakan sayısının 17’den 19’a çıkartılması, partinin etkili isimlerinin kabineye alınması, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı gibi bazı bakanlıkların bölünmesi de bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Erdoğan’ın kabine revizyonu ile yetinmeyeceği, olağanüstü kongreye giderek teşkilatları ve genel merkez yönetimini yeniden şekillendirebileceği de beklentiler arasında dillendiriliyor. Aday belirlenmesi sırasında itirazlarda bulunan, kampanya sürecinde yeterince çalışmayan isimlerin kadrolardan ayıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.