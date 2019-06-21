Seçime günler kala İBB’den bakanlığa devir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 35 milyon liraya ihale ettiği Bakırköy’deki Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi inşaatını seçime günler kala Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devretmek üzere protokol hazırladı. Hazırlanan protokolün tüm yazışmaları 18 Haziran’da bir gün içinde yapılması dikkatleri çekti.

CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “23 Haziran’da seçimi kaybedeceğini anlayan AKP, İBB’nin içini boşaltıyor. Seçime günler kala hazırlanan bu protokol gayri ahlaki” dedi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 18 Haziran günü “Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi” yapım işi devir protokolü hazırlandığı ortaya çıktı. Protokole göre ihalesi tamamlanan gençlik merkezi, bakanlık tarafından mevcut durumu ile devralınacak. İnşaatlarının tamamlanması ve yüklenici firma ile doğacak olan hakediş ödemeleri bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul seçimi iptal edildikten sonra vekaleten yönetilen İBB’ye 29 Mayıs’ta başvurarak maliye hazinesine ait olan ve İBB’ye tahsis edilen Bakırköy’deki BM Gençlik Merkezi’nin mevcut haliyle bedelsiz olarak kendine tahsis edilmesini istedi. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü 18 Haziran tarihli yazısı ile inşaatın devrinde bir sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. İBB Emlak Müdürlüğü de yaklaşık 23 dönümlük hazine arazisi üzerindeki İBB tarafından inşaatına devam edilen gençlik merkezinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri için aynı gün yani 18 Haziran’da işlem başlattı.

Emlak Müdürlüğü yazısında, inşaat kapsamında İBB’nin bugüne kadar harcadığı yatırım bedelinin nakit olarak ödenmesi şartıyla devrin uygun görüldüğü Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirildi. Bakanlık da aynı gün yazdığı yazı ile İBB’nin taleplerini yerine getirmeyi kabul ederek inşaatı devam eden tesisin tahsis ve devir işlemlerinin acilen gerçekleştirilmesini talep etti.

Bu talep doğrultusunda Emlak Müdürlüğü, tesisin inşaat yapım sözleşmesinin Gençlik ve Spor Bakanlığına devri ile ilgili işlemlere başlatılması için Yapı İşleri Müdürlüğüne yazı yazdı. Bunun üzerine iki kurum arasında jet hızıyla devir protokolü hazırlanarak imzalandı. Protokol, İBB Başkanlığı adına Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz arasında imzalandı.

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İBB 2016 yılında 23 dönümlük arazi üzerinde gençlik merkezi için inşaatı yaptırmak üzere 35 milyon liralık ihale düzenlemişti.

CHP’li Balyalı: Kaybedeceğini anlayan AKP, İBB’nin içini boşaltıyor

Seçime günler kala yapılan bu protokole tepki gösteren Tarık Balyalı, “23 Haziran’da seçimi kaybedeceğini anlayan AKP, İBB’nin içini boşaltmak için etik dışı işlere imza atıyor. Seçime günler kala kayyumla yönetilen İBB’nin gençlik merkezini devretmesinin tek açıklaması İstanbul’u kaybedeceklerini anlamaları. Yaptıkları gayri ahlaki ve etik değil. Demek ki AKP’nin seçim iptal etme nedenlerinden biri de İBB’ye ait bazı mal varlıklarının ilçe belediyelerine ve başkanlıklara devri için zaman kazanmakmış. Bu işlerin son günlerde hızlanmasının tek nedeni de AKP’nin kendisinin de 23 Haziran seçimlerini kaybedeceğine ikna olması. Bütün bu süreç tamamen etik dışı bir şekilde sürdürülüyor” dedi.

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