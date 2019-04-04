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04.04.2019
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Seçimi kaybeden adaydan teşekkür pankartı: Hayırlısı böyleymiş

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Konya’nın Karapınar ilçesi Zafer Mahallesi’nde 6 adayla yarıştığı muhtarlık seçimini az farkla kaybeden Zafer Öztaş, merkezdeki billboard ilanlarıyla yurttaşlara teşekkür etti.

Hafta sonu yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Karapınar’ın merkez mahallelerinden Zafer’de muhtarlık yarışına 49 yaşındaki esnaf Zafer Öztaş da katıldı. 1999-2004’te muhtarlık yaptığı mahallede yeniden aday olan Öztaş, 6 kişiyle yarıştığı seçimleri kaybetti.

Öztaş, seçimi kaybetmesine rağmen, ilçe merkezinde bulunan billboardlardaki ilanlarıyla kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

İlanında Öztaş, “Hayırlısı böyleymiş. Teşekkürler Zafer Mahallesi. 2023 yerel seçimlerimde tekrar birlikteyiz.” ifadelerine yer verdi.

İlçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Yaka’nın “Hemşehrilerime gönülden teşekkür ederim” ilanı ile Zafer Öztaş’ın ilanını yan yana görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. 

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KaynakAA
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