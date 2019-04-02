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02.04.2019
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Seçimi kaybeden Cumhur İttifakı adayı küfürü bastı

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Osmaniye Düziçi ilçesi Cumhur İttifakı adayı Ökkeş Namlı ise, oy sayımı devam ettiği sırada sarf ettiği sözlerle olay oldu.

Oda Tv’de yer alan habere göre, Ökkeş Namlı, seçim bürosu önünde toplananlara bir konuşma yaparken, küfür etti.

AKP’li Namlı, konuşmasında, “Bana Ankara’da kredide güçlük çıkaranlar, o krediyi tekrar birilerine verirlerse onların da avradını s…yim. Onun için bizim alnımız, başımız dik, ne gerekiyorsa yapın,” ifadelerini kullandı. Namlı’nın seçimi kaybedeceğini anladığı sırada böyle bir konuşma yaptığı ifade edilirken, Namlı, sosyal medyanın da gündemine girdi.

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Düziçi ilçesinde, CHP’li aday Alper Öner yüzde 58.15 oy oranıyla birinci gelirken, Ökkeş Namlı ise yüzde 41.04 oyla ikinci oldu. CHP’li aday Alper Öner’in, AKP’li aday Ökkeş Namlı’ya yaklaşık 5000 oy fark attı.

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