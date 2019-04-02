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03.04.2019
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Seçimi kaybeden muhtar, sinirlenip testereyle çocuk parkını söktü

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Fotoğraf: DHA

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünde 20 yıllık muhtar yapan Mehmet Akyol çocuk parkını söktü, 31 Mart’taki seçimi kaybetti.

Muhtarlık binasını terk etmeden önce elektrik sayacını, bazı eşyaları ve odunla kömürü aldığı iddia edilen Akyol, seçimden bir hafta önce yaptırdığı çocuk oyun parkını da sökerek kullanılamaz hale getirdi.

Seçimde 79 oy alan Akyol, muhtarlığı 153 oy ile Rıdvan Onay’a kaptırdı. Köyün üçüncü adayı da 14 oy aldı.

Köylülerin anlattığına göre sonuca sinirlenen Akyol, salıncak ve kaydırakları testereyle söktü. Söktüğü parçaları aracına yüklemeye çalışırken köylüler tepki gösterince, olay yerini terk etti.

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Köylüler olayın ardından muhtarlık binasına gittiklerinde, elektrik sayacı, kapı kilidi ve panonun da söküldüğünü gördü.

“Oy almak için takıyor, kaybedince söküyor”

Yeni seçilen muhtar Onay da, Akyol’un yaptırdığı çocuk parkının malzemelerinin belediye tarafından hibe edildiğini söyledi.

Köylülerden İzzet Çelik, “Kaybedince ‘bana oy vermediniz’ diyerek, söküyor. Oy almak için takıyor, kaybedince söküyor” dedi.

Yasemin Çelik ise çocukların çok üzüldüğünü ifade ederek, “Yirmi yıl muhtar yaptık biz onu. Çok üzüldük. Çocuklarımızın boynunu büktü” diye konuştu.

Eski muhtar Akyol: Kaymakamlık ifademi alınca sökmem icap etti

Mehmet Akyol ise, çocuk parkının kurulu olduğu arazinin sahibinin kendisini CİMER’e şikayet ettiğini, söyledi:

“Kaymakamlık, ifademi alınca parkı sökmem icap etti. Mahkeme bitince tekrar kuracaktım. Seçimi kaybettiğim için sökmedim. Kendi imkanlarımla aldım çocuk parkını.”

Akyol, muhtarlık binasından sökerek götürdüğü malzemelerin tümünü “kendi parasıyla aldığını” söyledi, “Belgeleri var” dedi.

KaynakDHA
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