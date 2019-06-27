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28.06.2019
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Seçimin iptal edilmesine karşı çıkan YSK üyesinin eşi sürgün edildi

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan YSK üyesinin kıdemli hâkim eşi, talep etmediği halde başka bir mahkemeye atadı.

Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmesine muhalif kalan üyelerden Kürşat Hamurcu’nun hâkim eşi Şahizer Hamurcu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesiyle Urla Hâkimliği’nden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

YSK, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 4’e karşı 7 oyla iptal etmişti. Karşı oy kullanan üyelerden Kürşat Hamurcu’nun hakim eşinin talep etmediği halde 31 Mayıs’taki HSK yaz kararnamesiyle görev yerinin değiştirilmesi yargı çevrelerinde dikkati çekti.

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