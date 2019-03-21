Seçimin kaybedeni belli oldu

On gün sonra seçilen seçilmeyen belli olacak ve kimin belediye başkanı olacağına dair meraklar son bulacak.



Bugünden o isimleri söylemek zor olsa da, medyayı biraz izleyenlerin kaybedeni görmeleri zor değil!



31 Mart yaklaştıkça seçim güvenliği tartışması yoğunlaştı. Bu bahiste; önlemler arasında, sosyal medyada yalan yanlış, provokatif paylaşımlara izin verilmemesi, derhal müdahale edilmesi de sayılıyor.



Aslında, o konuda iktidarın performansı süper. Kim hoşa gitmeyen bir cümle paylaşsa, anında yakasına yapışılıyor.

Geçen gün damat bakan Albayrak anlatıyordu; birisi “THY batıyor” diye bir paylaşımda bulunmuş, “operasyonel algı yaratılması” konusunda son derece duyarlı iktidar derhal harekete geçmiş. Bakan, “Ya” demiş, “Şunu bir araştırın bakalım. Facebook’tan, şuradan buradan.”



Hemen emniyet, siber güvenlik, savcılar …, bir bakmışlar ki, “enteresan bir hücre evinde … birisi gözaltına alınmış.”



Yani, yalan yanlış provokatif haberler konusunda böylesine duyarlı bir iktidar var memleketin dümeninde!



“THY batıyor” diye mesaj atan anında gözaltında, “Kılıçdaroğlu asılmalı” diyene de soruşturma açılmış!



İnanılır gibi değil, zaten o yüzden artık pek inanan da yok, kendisine medya diyen, televizyon diyen bir kanalda, kendisini gazeteci sayan birisi, “tabii bu bizim görüşümüz” diyerek, bu memleketin ana muhalefet liderinin asılmasını isteyebildi! Müzeye dönüştürülmüş Ulucanlar Cezaevi içinden yapılan bir yayında ve bir darağacı önünde: “Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ’ye yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de bu darağacında asılmasını idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum.”



Gazetecilikle uzaktan yakından ilgisiz ve açıkça suç olan bu tavra “rezillik”, “ahlaksızlık” gibi hangi sıfatı yakıştırsanız az gelir. Belki de, Yeni Zelanda Başbakanı’nın “teröristin adını asla ağzıma almayacağım” dediği gibi, sicili belli bu kara propaganda kutusunun da adını anmadan geçebiliriz.



Ancak, bir zamanların anlı şanlı haber kaynakları, milyonların izlediği kanallar, yüz binlerin okuduğu gazeteler de, haberciliği çoktan bıraktılar ve kara propagandada cellatlığa özenen o kanalla yarışıyorlar.



İşte CNNTürk’ün, Hurriyet’in; “HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” haber başlığı. Haberin içinde olmayan bu başlıktan beklenen algıyı yaymakta hâlâ ısrar ediyorlar. Ne de olsa, tekrar propagandanın temel özelliklerinden!



Mansur Yavaş’la ilgili iddiaları canlı yayınlayıp, onun bu iddialara cevabını vermemek de gazeteciliğin canlı canlı gömülmesiydi.



En çarpıcı halini CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ülke TV’deki son röportajında gördüğümüz, onu kamuoyuna tanıtmayı değil, bir iktidar propagandacısı ağzıyla mahkûm etmeyi amaçlayan yayınları da belirtmek gerek. Hakkını teslim edelim ki, İmamoğlu bu kara propaganda girişimlerini gayet başarılı bir şekilde defedip teşhir ediyor.



Faruk Bildirici, yıllarca içinde yer aldığı bu mecraların acınası halini; “70 yıllık Hürriyet Gazetesi’nin inanılırlığını güvenilirliğini yıktılar geçtiler. Bundan sonra tiraj daha da düşecek. Yok edecekler…” diye ve haberlerin “bir yerlerden paket halinde geldi”ği şeklinde tanımladı.



Erdoğan, Ankapark açılışında Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, medyanın çalışma biçimini de gayet net ortaya koydu dün: “…televizyonlara da talimatı verdim. Dedim bizim oradaki … bütün barajlarımızı yayınlayın, görsün.”



Bu seçimin kaybedeni çoktan belli oldu; talimatla çalışan medya!