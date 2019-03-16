17.03.2019
Anasayfa EKONOMİ

Seçimler gelince yardımlar patladı

Yılın ilk iki ayındaki bütçe harcamaları geçen yıla göre yüzde 47 artışla 175.5 milyar TL oldu. En yüksek artış yüzde 54’le seçim dönemlerinde fırlayan sosyal yardım giderlerinde yaşandı

Nurcan Gökdemir Nurcan Gökdemir

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri bütçe harcamalarına damgasını vuruyor. Sosyal yardımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarken yıllık 16,1 milyar TL ödeneği olan tarımsal desteklerin 5 milyarı bir ayda kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü aylık bütçe harcama rakamlarını açıkladı. Buna göre, iktidarın “2019 tasarruf yılı” açıklamaları yapılan harcamalarla bütçede karşılığını bulmadı.

GİDERLER ARTTI

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 119.4 milyar TL olan bütçe giderleri bu yılın aynı döneminde yüzde 47 artarak 175.5 milyar TL’ye çıktı.

Personel giderleri geçen yıla göre yüzde 31,6 oranında artarak 43.9 milyar TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yüzde 35,9 artışla 7.8 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 17,4 artarak 8.8 milyar TL oldu.

Cari transferler ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1 oranında artarak 66.4 milyar TL’ye çıktı.

SANDIK HESAPLARI

Her seçim döneminde yaşanan harcama alışkanlıkları bu dönemde de sürdü. En büyük artış sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderlerinde yaşandı. Bu harcama tutarı yüzde 54,3 oranında artışla 30.8 milyar TL’ye fırladı. İstihdama destek amaçlı yapıldığı açıklanan sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla gerçekleştirilen transfer tutarı da 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Hanehalkına transferler” ödeneği iki ayda 13.3 milyar TL oldu. Ocak ayındaki 4.6 milyarlık ödeme, Şubatta 8.7 milyara çıktı.

TARIMSAL DESTEKTE REKOR

Yılın ilk iki ayında tarımsal destekleme ödemelerinde rekor kırıldı. 2019 için ayrılan 16.1 milyarlık tutarın 6.6 milyarı iki ayda kullanıldı. Ocak ayında 1.6 milyar olan tarımsal destek, şubatta 4.9 milyara fırladı. Bu kalemden en yüksek tutar 2.3 milyarla mazot, 1.2 milyar lira ile de buzağı desteğine gitti.

“BELİRSİZ” SOSYAL TRANSFERLER

“Sosyal amaçlı transferler” için ayrılan ödeneğin 3 milyar 69 milyonu iki ayda kullanıldı. Bunun 6.4 milyonu “muhtaç ve körlere”, 3 bin lirası vakıf ilgililerine giderken “Diğer sosyal amaçlı transferler” olarak isimlendirilen kalemden yapılan aktarma 3 milyar 63 milyon lira olarak gerçekleşti.

TÜKETİM TAM GAZ

Bütçeden yapılan mal ve hizmet alımları da hız kesmedi. İki ayda yapılan 8.8 milyarlık mal ve hizmet alımının 87 milyonu üretime yönelik alımlara giderken tüketim amaçlı yapılan harcamaların tutarı 3.5 milyar TL oldu.

SEÇİM HARCAMALARI

Devletin tüm olanakları kullanılarak yürütülen seçim çalışmaları sırasında ocak ayındaki 2.6 milyonluk temsil, ağırlama, tören harcaması şubat ayında 12 milyon liraya çıktı.

Siyasi partilere 772 milyon lira aktarılırken seçim giderleri için ilgili kurumlara 4 milyon lira verildi.

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