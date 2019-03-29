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30.03.2019
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Seçimler için Türkiye’ye gelen İngiliz gazeteci sınır dışı edildi

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Facebook

İngiltere’de yayın yapan Morning Star gazetesi editörlerinden Steve Sweeney, yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye’ye giriş yaparken gözaltına alındı. Gözaltında bir gece geçiren gazeteci cuma günü sınır dışı edildi.

Uçaktan indikten sonra gözaltına alınan Sweeney, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra cuma sabahı sınır dışı edildi. Gazeteci, yerel seçimleri doğu ve güneydoğu illerinde takip etmeyi planlıyordu.

Morning Star gazetesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Sweeney Cuma günü öğle saatlerinde ülkesine geri döndü.

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Açıklamada “Star’ın uluslararası editörü Sweeney, tartışmalı yerel seçimleri takip etmek üzere gittiği Türkiye’den sınır dışı edildikten sonra Britanya’ya geri döndü. Kendisi yorgun ama iyi. (Recep Tayyip) Erdoğan rejiminin insan hakları ihlallerine karşı daha fazla sesini yükseltmeye kararlı olduğunu söylüyor” ifadesi yer aldı.

KaynakDW Türkçe
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