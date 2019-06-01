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01.06.2019
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“Seçimleri Cumhur İttifakı’nın 4-5 puan önünde bitireceğiz”

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde partililerle bir araya geldi. 23 Haziran’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tahminde bulunan Çıray, “Cumhur İttifakı’nın 4-5 puan önünde bitireceğimizi düşünüyorum” dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Tire Belediye Başkanı İYİ Partili Salih Atakan Duran ve çok sayıda partili katıldı.

Çıray, “Bu salonun her seferinde daha kalabalık olduğunu görmek, İYİ Parti siyasetinin millet tarafından onaylandığını ve bu onayın da size ulaştığını gösteriyor. Özellikle son zamanlarda İYİ Parti’nin bütünleştirici tutumu ve partiler üstü anlayışı daha fazla karşılık buluyor” dedi.

Çıray, şöyle konuştu:

“Partimiz seçime sokulmamak için neler yapıldığını hatırlarsınız. Biz 7 ayda çok büyük mesafe aldık. Bunda siz fedakar ve vatansever partililerimizin payı var. Mübarek Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Duygularımız güçlü ve önümüzdeki zor günleri beraber aşacağız. Bütün İYİ Partililerin bayramı kutlu olsun.”

‘MİLLET İRADESİNİN GASPI’

Konuşmasında 24 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı’nın adayıdır. Saadet Partililer de bu ittifakın doğal üyeleridir ama bu seçimde aday çıkardılar. Biz ittifakın gereğini yapmaya devam ediyoruz. İstanbul meselesi partiler üstüdür. Çünkü millet iradesinin gasbı söz konusudur. Mazbatasını almış bir adayı başkanlıktan almak büyük bir skandaldır. Türk milleti bu skandalla hesaplaşmak zorundadır. Oy aynı zamanda namusumuzdur. Oyumuzun hakkını korumak zorundayız. Seçimleri Cumhur İttifakı’nın 4-5 puan önünde bitireceğimizi düşünüyorum. İzmir’de belediye başkanları görevine başladı. Biz ayrı bir parti kimliğimizin gereği olarak İzmir’de yönetimi muhalif bir gözle izleyeceğiz.”

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