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22.05.2019
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Seçmeli ders tartışması devam ediyor: Ortak dersler din kültürü, edebiyat

Matematik dersinin seçmeli mi, zorunlu mu olacağı tartışması devam ediyor. Eğitimci Pervin Kaplan “10’uncu sınıftan itibaren ortak dersler edebiyat ve din kültürü. Diğer dersler seçmeli görünüyor” dedi

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

BirGün’ün gündeme taşıdığı yeni eğitim sisteminde matematik ve fen bilimleri derslerinin seçmeli mi, zorunlu mu olacağı tartışması devam ediyor. Eğitimci Pervin Kaplan 10’uncu sınıftan itibaren bu derslerin seçmeli olacağını belirtti ve şöyle konuştu: “Matematik demek hayat demektir. Müzikte de notalar matematikle alakalı. Matematik bilmezsen müzik de yapamazsın.”

Matematik temel derstir

Kaplan seçmeli ders konusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “9’uncu sınıfta ortak dersler var. Ama 10 ve 11’de Türk Dili ve Edebiyatı ile Din Kültürü zorunlu, onun dışındakiler seçmeli. Matematik seçerse onu alacak, sosyal beşeri seçerse onu alacak, fen bilimlerini seçerse de onu alacak. 12’nci sınıfta ortak derslere İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük de katılıyor. O zaman Sosyal ve Beşeri okursa matematik okuyamayacak. Burada alana göre seçim yapılacak. Bir sözel öğrencisi de matematik bilmek zorunda. Matematik demek hayat demektir. Müzikte de notalar matematikle alakalı. Matematik bilmezsen müzik yapamazsın. Matematik temel derstir. Bundan vazgeçilemez.”

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Sertifika kurslarının yeni sistemde öne çıkarıldığını bildiren Kaplan “Sistem şuna dayanıyor: Bireyselleştirilmiş dersler, seçmeli dersler, portfolyolar. Bakan ne diyor? Uzaktan eğitimle de öğrenciler akredite edilmiş kurslardan ders alabilirler diyor. Bu sistemde seçmeli derslerin dershaneleri mi yaratılacak diye soruyorum ben de. Üniversite sınavı da bunun üzerine. Biraz bireysel sınavlar düşünülüyor İngiliz tarzı biraz sertifikalar üzerine Amerikan tarzı olmuş. 12’nci sınıf öğrencilerinin dersleri azalacak deniyor. 2020’de sınava girecek bu öğrenciler ve doğal olarak tedirginler. Ne olacağını bilemiyorlar” dedi.

YÖK ile MEB ayrı telden

YÖK ile MEB arasında bir iletişimsizlik olduğuna dikkat çeken Kaplan şunları söyledi: “Diğer bir önemli nokta ise YÖK’ün bu çalışmadan hiç haberi yok. Halbuki bu sınavlarda öncelik YÖK’tedir. Yeni üniversite sistemi YÖK’ten bağımsız yapılamaz.”

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Bakan açıkladı: Ortaokul ve ilkokula da değişiklik geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise eğitim sistemine geçiş sonrası bir dizi değişiklik yapmayı planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, sınıf geçme yönetmeliğinde de değişiklik yapacaklarını, ilkokul ve ortaokul sisteminde yenilikler olacağını söyledi. Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’ya konuşan Selçuk “Şu anda öğrenciler 10’uncu sınıfta alan değişimiyle ilgili karar veriyor ve değiştiremiyor. Yani köprüden önce son çıkış 10’uncu sınıfta. Biz bunu 11’inci sınıfa taşıyoruz. İlkokul, ortaokul sistemini de değiştireceğiz, makul bir sürede onu da açıklıyoruz. Bir taraftan mevcut durumu da iyileştirmeye çalışıyoruz.

Örneğin Liselere Giriş Sınavı (LGS) soru tipini değiştirdik. Böylece ders işleme sürecine, çocukların okuduğunu anlama düzeylerinin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

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