Sedanur’un katil zanlıları yarın hakim karşısına çıkacak

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni, üzeri taşlarla örtülü halde bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in öldürülmesine ilişkin sanıklar Ertan Bozkurt, Himmet Uç ve Ahmet B.’ye açılan davanın ilk duruşması yarın Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Duruşmaya ilk kez hakim karşısına çıkacak sanıkların yanı sıra Sedanur Güzel’in annesi Handan, babası Abdullah Güzel de Kağızman Adliyesi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanacak.

Anne Güzel yaptığı açıklamada, kızlarının kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, “9 aydır acımız halen taze ve dinmiyor, Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur. Umarım en ağır cezayla cezalandırırlar. Artık çocuklar ölmesin, Sedanur, Leyla, Eylül, Irmak ve Ecrin gibi çocuklarımız olmasın” diye konuştu.

Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen anne Güzel, “Kızımın daha toprağı kurumamış, arkadaşları defter, kitap, kalem tutuyor bizim kızımız ise mezarda, bu acı tarif edilemez. İdam olsa kız çocukları cinsel istismara uğramaz, böyle olaylar olmaz. Umarım en ağır cezayı alırlar, yarın mahkememiz var” dedi.

Baba Abdullah Güzel de kızlarının ölümünden dolayı büyük acılar çektiklerini belirterek, “Acımız halen taze ama yüce Türk adaletine güveniyoruz, inanıyoruz. Sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Kızım daha 9 yaşındaydı, gereken cezayı almalarını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Kars’ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül’de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in cansız bedeni, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızla aynı köyde oturan Ertan Bozkurt, Ahmet B. ve Himmet Uç tutuklanmıştı.

Sedanur’u alıkoyup cinsel istismara maruz bırakarak öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürme”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın, güvenlik gerekçesiyle Yozgat Adliyesi’nde görülmesi kararlaştırılmıştı.

