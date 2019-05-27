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28.05.2019
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Sedat Peker, 10 gramdan az uyuşturucu bulunduranlar için af istedi

birgun.net birgun.net

Organize suç örgütü lideri olarak ceza almış Sedat Peker, üzerinde 10 gramdan az uyuşturucu bulunanlar ile uyuşturucu içmeye yer temin edenlere af istedi.

Bazı dizi oyuncuları ve sahne sanatçılarının bu suçlamayla cezalandırılmalarını yanlış bulduğunu söyleyen Peker, ‘İnfaz düzenleme şeklinde bir ceza indirimi yapılırsa, hem MHP’nin sayın bilge liderinin sözü yerine gelmiş olacaktır’ dedi.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle ceza alan ve AKP-MHP destekçisi Sedat Peker, uyuşturucu içicileri ile içmek için yer temin edenlere af istedi. 

Bazı dizi oyuncularının ve sahne sanatçılarının narkotik opresyonlarıyla gözaltına alınıp cezalandırılmasının yanlış bir uygulama olduğunu savunan Peker, satanlar ile içenlerin aynı yaptırımlarla cezalandırılmaması gerektiğini söyledi. 

Peker şöyle konuştu: “Bazı dizi oyuncularına karşı operasyon düzenlemiş ve bu oyuncuların her biri 7-8 sene ceza almışlardı. Bu cezayı almalarının sebebi uyuşturucu içmeye yer temin etmekti. Bu arkadaşlarımızın imkanı olduğu için güçlü avukatlar tutup yer temin etme cezasını ortadan kaldırmayı başarabildiler. Bence doğru bir karar. Ancak şu an cezaevlerinde sırf bu suçtan yani uyuşturucu içmeye yer temin etmekten yatan belki on binlerce insan var.”

10 GRAMDAN AZ MALLA YAKALANANLARIN CEZASI İNDİRİLSİN

Belirli bir miktardan az uyuşturucu ile yakalananların “torbacı” olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu savunan Peker, “Benim fikrimi sorarsanız; yakalandığında üzerinde 10 gramdan az mal olanların hepsi zavallı içicilerdir. Bu kişilere uygulanacak bir ceza indirimi vicdanlarda hiçbir yara açmaz. Çünkü bu işleri bilen herkes bilir ki, üzerinde 10 gram veya daha az uyuşturucu yakalanan bir kişi asla büyük bir torbacı değildir ve bu kişilerin gitmesi gereken yer cezaevi değil, uyuşturucu bağımlılarının gittiği tedavi merkezleridir” dedi.

‘MHP’NİN SAYIN BİLGE LİDERİNİN SÖZÜ YERİNE GETİRİLSİN’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kaza kurbanı mahkumlara ceza indirimi uygulanması kararını desteklediğini ifade eden Peker, “Kaza kurbanlarına infaz düzenleme şeklinde bir ceza indirimi yapılırsa, hem MHP’nin sayın bilge liderinin sözü yerine gelmiş olacaktır hem de adaletin tecelli etmesi sağlanacaktır” diye konuştu. 

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