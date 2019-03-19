Sedat Peker’den yine ‘silahlanın’ çağrısı: Silahlanmanın önünü açın

AKP ve MHP’ye verdiği destekle bilinen ve “organize suç örgütü lideri” olarak daha önce ceza alan Sedat Peker, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışta yaptığı silahlanma çağrısını tekrarladı.

28 Şubat ve Yeni Zelanda saldırısını hatırlatan Peker, “Tüm dünya coğrafyasında yaşayan Müslüman Türkler güvenlikleri için yasal yollardan silah sahibi olmalıdır. Çünkü zalimlerin, kafirlerin öncelikli hedefi Müslüman Türk Milleti’dir” dedi.

Öğretmenlere, imamlara, güvenliklere, doktorlara ve esnaflara ruhsatlı silah verilmesinin kimseye zararı olmayacağını ileri süren Peker, AKP’ye silah ruhsatı almanın kolaylaştırılmasını, 28 Şubatçıları dinlememesi gerektiği çağrısında bulundu