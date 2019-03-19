Seferihisar Belediyesi’nde TİS imzalandı: Yüzde 26 artış sağlandı

İzmir Seferihisar Belediyesi’nde çalışan kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube ile belediye yönetimi arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşmeye göre sosyal denge tazminatı bin 400TL’den, net bin 750 TL’ye yükseltildi. Ayrıca 650 TL yakacak yardımı ve 1 Mayıs’ta 1000 TL ikramiye de ödenecek. Artışların toplamı yüzde 26’ya denk düşüyor.

Evrensel’in aktardığına göre, İzmir Mimarlık Merkezindeki imza töreninde konuşan Tüm Bel Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Anıl Kaçar, toplu sözleşme hakkını kamu emekçilerinin büyük mücadeleler elde ederek kazandığını hatırlatarak “Bu toplu sözleşme masası ücret sendikacılığı adına değil, elbette bu masanın bir ekonomik kazanımı var, bu masanın en büyük kazanımı karanlığa karşı biriktirdiğimiz güç, duygu ve yürek. Ülkede kutuplaşmanın, yozlaşmanın gericiliğin dili oluşuyor ve konuşuluyorken bu ülkede birlikte üreten birlikte nefes alanlar ve bu mücadelede ısrar etmeye devam edenler var. Tunç Soyer’e bu anlayış etrafında aklı, yüreği ve vicdanı heyecanlandırdığı ve bu aydınlığın tarafında güç biriktirmeye çalıştığı için teşekkür ediyoruz. Demokratik halkçı katılımcı bir anlayışla kim yanımıza gelecek ise yalnız bırakmayacağız” dedi.

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