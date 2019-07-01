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01.07.2019
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Seferihisar’da Lavanta Şenliği

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Seferihisar Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği Lavanta Şenliği’ne halkın ilgisi yoğun oldu.

Seferihisar’ın Turgut Köyü’nde 30 Haziran’da gerçekleşen Lavanta Şenliği’ne, ekilen lavantanın hasadını görmek isteyen binlerce insan katıldı.

Seferihisar Belediyesi’nin 2015 yılında üreticilere katma değeri yüksek, alternatif bir ürün olarak sunduğu lavantaların dördüncü hasadı bu pazarda gerçekleşti. Şenlik boyunca üretici pazarlarında satılan lavanta ve yan ürünleriyle, yöresel yiyecekler ve çeşitli ürünlerin bulunduğu stantlar halkın ilgi odağı oldu. Program içinde Seferihisar Belediye Bandosu konseri, Pelin Taneli Kadıoğlu şefliğinde Grup Nevizade Türk Halk Müziği konseri ardından Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Lavanta üretimini ilk yıla göre 25 kat arttırdık. Kadınlarımız, kendileri için iş olanağı olan lavantayı her türlü platformda, fuar ve festivallerde tanıtma imkânı buldu. Stantlarımızda görebileceğiniz, lavantanın çeşitli yan ürünlerini ürettik. Bizim için önemli olan üretimin devam etmesini sağlamak. Üreticimizin her zaman arkasındayız. Lavanta bayramımız kutlu olsun”.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şenliğe katılımın bu kadar yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti belirtirken “Bademler Mahallesi’nde araçlardan indik, oradan buraya kadar yürüdük. Araçla gelmek mümkün olmadı. Katılım beklediğimizden çok daha fazla oldu. İsmail Başkanım bayrağı daha ileri taşıyor. Onunla iftihar ediyorum. Bugün eski dostlarla buluşmak da ayrıca keyif verici,” diye konuştu. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e lavanta hediye etti.

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Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde lavanta tarlasına kortej ile çıkılarak lavanta hasadı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sahne Öğrencilerinin klasik müzik dinletisinin ardından yine İzmir Büyükşehir Belediyesi Şef Öznur Korkmaz eşliğinde yapılan Türk Halk Müziği konserinden sonra festival sona erdi.

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