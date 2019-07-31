Şehir hastanelerine bol puan

Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı’nın, “Sağlıkta Kalite Standartları” değerlendirmesi kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi’ne 100 puan verdi.

Yüksek puanı alan Kayseri Şehir Hastanesi hakkında hastaların ve sağlık çalışanlarının uzun bir şikâyet listesi bulunuyor.

Şehir merkezine uzaklıktan randevu alamamaya, personel eksikliğinden güneş görmeyen birimlere, havalandırma probleminden dinlenme odası olmamasına, psikiyatri servisinde güvenlik önlemlerinin alınmamasından personelin otopark içerisindeki depolarda çalışmaya zorlanması ve çevredeki çok sayıdaki yılanın varlığına kadar şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor.

YANLIŞ AMELİYATA GİRECEKTİ

Hastaların yakınmalarının başında kent merkezine uzaklık ve randevu alamama geliyor. Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki hastaneye ulaşım hastalar için çileye dönüşüyor. Hastaneye ulaşım sağlandığında da birimler arasındaki mesafenin uzaklığı sebebiyle özellikle engelli ve yaşlı hastalar mağdur oluyor.

“Şikâyet Var” isimli siteye yansıyanlar şöyle:

Mevlüt: “Tıbbi Onkoloji Bölümünde kanser hastaları için layık görülen doktor sayısı 1 mi? Saat 07.00’da geliyoruz, saat 08.00’da sıra alımı başlıyor. 08.25’de doktora sıra kalmıyor.”

Rabia: “Bir hastamız burun ameliyatı olacakken başka ameliyata girecekti az kalsın. Böyle bir ilgisizlik olamaz.

Esra: “30 Ocak’ta mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğumda endoskopi gerekli görüldü. Endoskopi randevumu anestezili şekilde 14 Mart ‘ta randevu aldım. Kan verdim ve bu sonuçla beraber 14 Mart saat 8’de endoskopi bölümüne geldim. Anestezi evraklarım olmadığı gerekçesiyle 16 Temmuz’a yeni bir randevu oluşturuldu.”

Sibel: “Hastanın serumunu çıkaracak hemşire bulunamıyor, idrar ve diren torbalarını hasta yakını boşaltıyor. Gece nöbetinde tek kişi çalışıyor. Bir ameliyat gerçekleşti, rezil olduk.”

DİNLENME ODASI YOK

Hekimler ve sağlık çalışanları da fazla iş yükünden, güneş görmeyen birimlerde çalışmaktan şikayet ediyor. Kayseri SES Şube Başkanı Osman Karakaya, hastanede yaşananlara ilişkin şunları anlattı:

“Hemşirelerin dinlenme odası yok. Hastanede havalandırma için çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Camları açtırmak için yüklenici firma olan YDA’yı aramanız gerekiyor. Şirket personelinin açabileceği şekilde yapılan camlar sorun oluşturuyor. Bir diğer sorun da hastanenin altında yer alan otoparkın yanındaki odalar. Ecza deposundan fatura birimine kadar birçok birimde çalışan personel bu odaları kullanıyor. Bütün gün egzoz solumak zorunda kalıyor. Bu duruma ilişkin defalarca şikâyet dilekçesi vermelerine karşın odaları kullanmak zorunda bırakıldılar. Yoğun iş yükü, bölümler arası binlerce atılan adım da diğer sıkıntılar.”