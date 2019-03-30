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30.03.2019
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Şehir hastanelerinin kamu spotu ‘korsan’

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerini anlatan kamu spotu, RTÜK onayı alınmadan televizyonlarda yayımlanmaya başlandı. CHP’li RTÜK üyesi “Ben yaptım oldu anlayışı RTÜK’ü gasp etti” diye konuştu

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Şehir hastaneleri hizmetleri hakkında farkındalık oluşturmak iddiasıyla hazırlanan ‘İyilik burada, sağlık burada’ başlıklı 45 saniyelik kamu spotu, seçim öncesine denk getirilerek RTÜK Kanunu’na aykırı olarak onaysız bir şekilde televizyonlarda yayımlanmaya başlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her mitinginde izlettiği ‘şehir hastaneleri’ görüntülerinin ardından Sağlık Bakanlığı da bu konuda bir kamu spotu hazırladı. Bakanlık, “halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi” gibi konularda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorunluluğu maddesini hatırlatarak RTÜK’e başvurdu ve bu kamu spotunun televizyonlarda yayımlanmasını talep etti.

KURUL ONAY VERMEDİ

RTÜK Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, ‘zorunlu yayın’ olarak Bakanlığın yayınının gündem dışı RTÜK toplantısında görüşülmesini talep etti. Ancak bu yayın, RTÜK Üst Kurulu toplantısında karar yeter sayısına ulaşılamadığı için onaylanmadı.

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BÜYÜK BİR SKANDAL

RTÜK’ün CHP’li Üst Kurul Üyesi İsmet Demirdöğen, şehir hastanelerinin kamu spotunun onaysız bir şekilde televizyonlarda yayımlanmasına tepki gösterdi. “Ben yaptım oldu” anlayışının RTÜK iradesini gasp etmek anlamına geldiğini bildiren Demirdöğen, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her yol mubah anlayışıyla hareket etmenin son boyutunu yaşıyoruz. Bu, RTÜK üyelerinin iradesini gasp etmek ve yok saymaktır. Ortada büyük bir skandal var. Ne yazık ki RTÜK bürokrasisi, böylesi bir skandala alet edilmiş hatta planlayıcısı ve uygulayıcısı olmuştur.

Seçim döneminde TRT başta olmak üzere yayın kuruluşlarının yüzde 95’i tümüyle iktidar yanlısı yayın yapıp muhalefeti imha hareketinin aktörü olmuşken kurulda onaylanmayan bir kamu spotu şehir hastanelerinin reklamı olarak kullanıldı. Ahlaken uygun olmadığını düşünüyorum. Yasalar, yönetmelikler yerlerde çiğnenmektedir.

Bakanlığın talebinin bir sonraki toplantıda gündeme alınacağı belirtilse de şehir hastanelerini anlatan kamu spotu, RTÜK yönetimi tarafından onaylanmadan, ‘Kabul Edilen Zorunlu Yayınlar’ listesine eklendi ve televizyon kanalları tarafından yayımlanmaya başlandı.”

BAKANLIK ÜCRET ÖDEMELİ

Kamu spotu olarak RTÜK listesine eklenen yayının herhangi bir onayı olmadığı için resmi sitede hangi tarih ve hangi toplantıda karar alındığına ilişkin bölümü boş bırakıldı. RTÜK uzmanları, yayının onaysız olduğu için kanuna aykırı olarak ‘zorunlu yayın’ kapsamına alındığını bildirdi. Uzmanlar, yayının kamu spotu değil reklam statüsünde olduğunu, Bakanlığın bu nedenle kanallara ‘ücret ödemesi’ gerektiğini ifade etti.

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